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BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa, altın, dolar ve euro kazandırdı. İşte borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse ve haftanın enleri:

19 Temmuz 2025 | 11:20
Son Güncellenme: 19 Temmuz 2025 | 11:44
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,07 değer kazanarak 10.366,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.990,12 ve en yüksek 10.407,44 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,22 artışla 13.554,02 puan, sanayi endeksi yüzde 0,81 yükselişle 13.116,26 puan, teknoloji endeksi yüzde 6,56 artışla 22.984,66 puan ve hizmetler endeksi yüzde 0,84 kazançla 10.238,80 puan oldu.

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE

BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,59 ile Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 9,16 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 8 ile Galatasaray izledi.

2 EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

EN ÇOK GERİLEYEN 3 HİSSE

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,53 ile KUYAŞ Gayrimenkul, yüzde 7,38 ile Işıklar Enerji Yapı Holding ve yüzde 6,92 ile Oba Makarnacılık olarak sıralandı.

3 BORSADA EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

BORSADA EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 752 milyar 872 milyon lirayla ASELSAN, 583 milyar 800 milyon lirayla Garanti BBVA ve 421 milyar 973 milyon lirayla Koç Holding oldu.

4 ALTIN, EURO VE DOLAR YÜKSELDİ

ALTIN, EURO VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 0,62 artışla 4 bin 356,60 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,62 değer kazancıyla 29 bin 439,22 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,51 yükselişle 40,3810 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,20 artışla 47,1530 lira oldu. Geçen hafta 54,3030 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,24 kazançla 54,4340 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yatay seyirle 50,5690 liradan alıcı buldu.

5 FONLAR

FONLAR

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,53 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,06 ile "Katılım"da görülürken, en çok düşen yüzde 0,35 ile "Devlet Katkısı" oldu.

 
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