BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,89, BES fonları yüzde 0,53 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,03 ile "Fon Sepeti Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,06 ile "Katılım"da görülürken, en çok düşen yüzde 0,35 ile "Devlet Katkısı" oldu.