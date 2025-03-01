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BIST 100’de en çok kazandıran hisseler… Altın, dolar, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,59 kazançla tamamladı. Yatırım fonları ortalama yüzde 0,15 , BES fonları yüzde 0,01 değer kaybetti. İşte yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün enleri:

01 Mart 2025 | 11:22
Son Güncellenme: 01 Mart 2025 | 11:32
BIST 100’de en çok kazandıran hisseler… Altın, dolar, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

 

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59 değer kazanarak 9.658,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,03 artarak 11.718,55 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 9.593,13 puan, sanayi endeksi yüzde 0,20 artışla 12.141,80 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,07 yükselişle 15.411,11 puan oldu.

ASELSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,93 ile ASELSAN oldu.

ASELSAN’ı yüzde 7,08 ile CVK Maden ve yüzde 6,57 ile Altınay Savunma izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,38 ile Reeder Teknoloji, yüzde 9,32 ile Smart Güneş Enerjisi ve yüzde 7,28 ile Borusan Boru Sanayi olarak sıralandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 539 milyon lirayla Garanti BBVA, 426 milyar 132 milyon lirayla ASELSAN ve 425 milyar 385 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,64 değer kaybıyla 22 bin 630 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 yükselişle 36,5130 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,75 primle 37,9910 lira oldu.

Geçen hafta 46,0600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13 değer kaybederek 46,0010 liraya düştü.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,05 azalışla 40,4700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.432,003.340,00-2,6812,27
Cumhuriyet20.180,0023.244,0022.630,00-2,6412,14
ABD Doları35,358036,410036,51300,283,27
Avro36,751037,337037,99101,753,37
İngiliz Sterlini44,308046,060046,0010-0,133,82
İsviçre Frangı39,041040,490040,4700-0,053,66

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,89 ile "Borçlanma Araçları Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 1,92 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,89 ile "Borçlanma Araçları"nda görülürken en çok gerileyen fon yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları-0,151045610
Borsa Yatırım Fonları-0,98418
Borçlanma Araçları Fonları0,89760
Fon Sepeti Fonları-1,172257
Hisse Senedi Fonları-0,8726117
Karma ve Değişken Fonlar-0,735497
Katılım Fonları-0,234221
Kıymetli Maden Fonları-1,92018
Para Piyasası Fonları0,82660
Serbest Fon0,01759300
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Emeklilik Fonları-0,01216166
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları0,89450
Değişken-0,136477
Devlet Katkısı0,61120
Endeks-0,0822
Fon Sepeti Fonu-0,55313
Hisse Senedi-0,89131
Karma-0,5636
Katılım-0,201517
Kıymetli Madenler-1,72014
OKS Katılım0,50222
OKS Standart0,4591
Para Piyasası0,77130
Standart0,46112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,0921

EN ÇOK KAZANDIRAN 10 YATIRIM FONU

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 25,04 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,45'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON251,96725,04
AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,1519917,27
PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,6499115,62
ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,9944913,10
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,0127812,86
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)59,572110,86
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,1260610,22
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,206729,17
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON1,015558,40
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,139248,03
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,46481,45
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,166011,35
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,036911,22
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,172781,22
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,173381,20
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,100311,16
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,105591,13
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,200081,09
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,249281,09
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,047881,07

 

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 53,09 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,19'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
DENİZ PORTFÖY NECLA SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON11,994292-53,09
ATLAS PORTFÖY ALGO TOROS HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,379097-34,01
HEDEF PORTFÖY TURKUAZ SERBEST (TL) FON10,528799-15,89
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,041663-15,57
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,483315-14,42
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,324289-10,98
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON0,547166-8,57
NEO PORTFÖY YASEMİN SERBEST FON2,794934-8,46
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,542303-8,33
İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON3,143461-8,15
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,275968-5,19
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,200049-3,29
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,048021-2,95
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,058255-2,79
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,184918-2,53
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,011655-2,44
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,039097-2,27
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,03432-2,24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,044474-2,21
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,198664-2,20

 

 

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