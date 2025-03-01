BIST 100’de en çok kazandıran hisseler… Altın, dolar, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,59 değer kazanarak 9.658,72 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.422,17 ve en yüksek 9.782,23 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 2,03 artarak 11.718,55 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,10 değer kaybıyla 9.593,13 puan, sanayi endeksi yüzde 0,20 artışla 12.141,80 puan, teknoloji endeksi yüzde 8,07 yükselişle 15.411,11 puan oldu.

ASELSAN EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 12,93 ile ASELSAN oldu.

ASELSAN’ı yüzde 7,08 ile CVK Maden ve yüzde 6,57 ile Altınay Savunma izledi.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDENLER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 10,38 ile Reeder Teknoloji, yüzde 9,32 ile Smart Güneş Enerjisi ve yüzde 7,28 ile Borusan Boru Sanayi olarak sıralandı.

EN DEĞERLİ ŞİRKETLER

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 539 milyon lirayla Garanti BBVA, 426 milyar 132 milyon lirayla ASELSAN ve 425 milyar 385 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 2,64 değer kaybıyla 22 bin 630 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,28 yükselişle 36,5130 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,75 primle 37,9910 lira oldu.

Geçen hafta 46,0600 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,13 değer kaybederek 46,0010 liraya düştü.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,05 azalışla 40,4700 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.432,00 3.340,00 -2,68 12,27 Cumhuriyet 20.180,00 23.244,00 22.630,00 -2,64 12,14 ABD Doları 35,3580 36,4100 36,5130 0,28 3,27 Avro 36,7510 37,3370 37,9910 1,75 3,37 İngiliz Sterlini 44,3080 46,0600 46,0010 -0,13 3,82 İsviçre Frangı 39,0410 40,4900 40,4700 -0,05 3,66

YATIRIM FONLARI

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,89 ile "Borçlanma Araçları Fonları" olurken, en çok gerileyen fon yüzde 1,92 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,89 ile "Borçlanma Araçları"nda görülürken en çok gerileyen fon yüzde 1,72 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,15 1045 610 Borsa Yatırım Fonları -0,98 4 18 Borçlanma Araçları Fonları 0,89 76 0 Fon Sepeti Fonları -1,17 22 57 Hisse Senedi Fonları -0,87 26 117 Karma ve Değişken Fonlar -0,73 54 97 Katılım Fonları -0,23 42 21 Kıymetli Maden Fonları -1,92 0 18 Para Piyasası Fonları 0,82 66 0 Serbest Fon 0,01 759 300 Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Emeklilik Fonları -0,01 216 166 Başlangıç Fonları 0,76 10 0 Borçlanma Araçları 0,89 45 0 Değişken -0,13 64 77 Devlet Katkısı 0,61 12 0 Endeks -0,08 2 2 Fon Sepeti Fonu -0,55 3 13 Hisse Senedi -0,89 1 31 Karma -0,56 3 6 Katılım -0,20 15 17 Kıymetli Madenler -1,72 0 14 OKS Katılım 0,50 22 2 OKS Standart 0,45 9 1 Para Piyasası 0,77 13 0 Standart 0,46 11 2 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,09 2 1

EN ÇOK KAZANDIRAN 10 YATIRIM FONU

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 25,04 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Değişken Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 1,45'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 251,967 25,04 AZİMUT PORTFÖY CRASSULA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,15199 17,27 PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,64991 15,62 ATLAS PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,99449 13,10 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,01278 12,86 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 59,5721 10,86 ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,12606 10,22 DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,20672 9,17 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON 1,01555 8,40 PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,13924 8,03 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,4648 1,45 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,16601 1,35 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03691 1,22 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,17278 1,22 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,17338 1,20 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,10031 1,16 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,10559 1,13 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,20008 1,09 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,24928 1,09 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,04788 1,07

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 53,09 ile Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.

Agesa Hayat Ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,19'luk düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: