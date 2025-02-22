BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, dolar, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,79 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.474,03 ve en yüksek 9.953,91 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,07 azalarak 11.485,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,25 değer kaybıyla 9.699,56 puan, sanayi endeksi yüzde 3,12 düşüşle 12.117,22 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,11 yükselişle 14.260,77 puan oldu.

AKSA AKRİLİK, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,59 ile Aksa Akrilik oldu.

Aksa Akrilik’i yüzde 7,45 ile Margun Enerji ve yüzde 5,82 ile Bera Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 10,38 ile TAV Havalimanları ve yüzde 10,13 ile Çimsa Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 537 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 426 milyar 765 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 381 milyar 906 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,72 değer kazanarak 23 bin 244 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,53 artışla 36,4100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,78 düşüşle 37,3370 lira oldu.

Geçen hafta 45,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,83 değer kazanarak 46,0600 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 artışla 40,4900 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.407,00 3.432,00 0,73 15,36 Cumhuriyet 20.180,00 23.078,00 23.244,00 0,72 15,18 ABD Doları 35,3580 36,2170 36,4100 0,53 2,98 Avro 36,7510 38,0150 37,3370 -1,78 1,59 İngiliz Sterlini 44,3080 45,6800 46,0600 0,83 3,95 İsviçre Frangı 39,0410 40,3200 40,4900 0,42 3,71

YATIRIM VE BES FONLARI DEĞER KAZANDI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon yüzde 0,85 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,66 1309 340 Borsa Yatırım Fonları 0,05 7 15 Borçlanma Araçları Fonları 0,87 76 0 Fon Sepeti Fonları 1,21 77 2 Hisse Senedi Fonları -0,36 42 100 Karma ve Değişken Fonlar 0,81 120 29 Katılım Fonları 1,05 58 4 Kıymetli Maden Fonları 2,49 18 0 Para Piyasası Fonları 0,82 66 0 Serbest Fon 0,65 852 205 Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Emeklilik Fonları 0,46 276 106 Başlangıç Fonları 0,80 10 0 Borçlanma Araçları 0,94 45 0 Değişken 0,17 80 61 Devlet Katkısı 0,34 11 1 Endeks -0,85 1 3 Fon Sepeti Fonu 0,78 15 1 Hisse Senedi -0,56 5 27 Karma 0,71 8 1 Katılım 0,44 22 10 Kıymetli Madenler 3,40 14 0 OKS Katılım 0,51 23 1 OKS Standart 0,49 10 0 Para Piyasası 0,81 13 0 Standart 0,56 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,35 3 0

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 32,92 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,43'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:



Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 201,507 32,92 ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,60272 22,63 ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON 2,15405 21,53 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 9,05675 21,01 FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,62027 20,01 PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON 0,85394 19,02 GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON 3,2565 14,79 ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,5249 14,71 İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,73108 14,07 ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,90405 13,99 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,41958 5,43 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,39365 4,41 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,43074 4,37 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,35609 4,13 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,20694 4,12 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,12247 3,57 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,44371 3,56 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,38883 3,27 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,05992 3,19 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,03984 3,04

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,68 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,36'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: