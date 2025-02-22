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BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, dolar, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 2,79 kayıpla tamamladı. İşte yatırım araçlarının haftalık performansı…

22 Şubat 2025 | 11:17
Son Güncellenme: 22 Şubat 2025 | 11:25
BIST 100’de en çok kazandıran 3 hisse… Altın, dolar, yatırım fonları ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,79 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.474,03 ve en yüksek 9.953,91 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,07 azalarak 11.485,05 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,25 değer kaybıyla 9.699,56 puan, sanayi endeksi yüzde 3,12 düşüşle 12.117,22 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,11 yükselişle 14.260,77 puan oldu.

AKSA AKRİLİK, EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,59 ile Aksa Akrilik oldu.

Aksa Akrilik’i yüzde 7,45 ile Margun Enerji ve yüzde 5,82 ile Bera Holding izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 14,49 ile Alfa Solar Enerji, yüzde 10,38 ile TAV Havalimanları ve yüzde 10,13 ile Çimsa Çimento olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 537 milyar 600 milyon lirayla Garanti BBVA, 426 milyar 765 milyon lirayla Türk Hava Yolları ve 381 milyar 906 milyon lirayla Koç Holding oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,73 artışla 3 bin 432 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,72 değer kazanarak 23 bin 244 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,53 artışla 36,4100 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,78 düşüşle 37,3370 lira oldu.

Geçen hafta 45,6800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,83 değer kazanarak 46,0600 liraya çıktı.

İsviçre frangı da önceki haftaya kıyasla yüzde 0,42 artışla 40,4900 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.407,003.432,000,7315,36
Cumhuriyet20.180,0023.078,0023.244,000,7215,18
ABD Doları35,358036,217036,41000,532,98
Avro36,751038,015037,3370-1,781,59
İngiliz Sterlini44,308045,680046,06000,833,95
İsviçre Frangı39,041040,320040,49000,423,71

YATIRIM VE BES FONLARI DEĞER KAZANDI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,66, BES fonları yüzde 0,46 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,49 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken, tek gerileyen fon yüzde 0,36 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 3,40 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken en çok gerileyen fon yüzde 0,85 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,661309340
Borsa Yatırım Fonları0,05715
Borçlanma Araçları Fonları0,87760
Fon Sepeti Fonları1,21772
Hisse Senedi Fonları-0,3642100
Karma ve Değişken Fonlar0,8112029
Katılım Fonları1,05584
Kıymetli Maden Fonları2,49180
Para Piyasası Fonları0,82660
Serbest Fon0,65852205
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Emeklilik Fonları0,46276106
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları0,94450
Değişken0,178061
Devlet Katkısı0,34111
Endeks-0,8513
Fon Sepeti Fonu0,78151
Hisse Senedi-0,56527
Karma0,7181
Katılım0,442210
Kıymetli Madenler3,40140
OKS Katılım0,51231
OKS Standart0,49100
Para Piyasası0,81130
Standart0,56121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,3530

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 32,92 ile Tera Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 5,43'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar		  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON201,50732,92
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,6027222,63
ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (TL) FON2,1540521,53
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)9,0567521,01
FONERİA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,6202720,01
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON0,8539419,02
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON3,256514,79
ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,524914,71
İSTANBUL PORTFÖY GMS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,7310814,07
ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,9040513,99
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,419585,43
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,393654,41
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,430744,37
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,356094,13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,206944,12
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,122473,57
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,443713,56
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,388833,27
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,059923,19
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,039843,04

KAYBETTİRENLER

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 29,68 ile Hedef Portföy Poyraz Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,36'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HEDEF PORTFÖY POYRAZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26,10677-29,68
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON0,667255-17,25
TRIVE PORTFÖY SERBEST FON0,364304-11,87
ALLBATROSS PORTFÖY ATLAS SERBEST FON0,6811-11,81
ALLBATROSS PORTFÖY ATMACA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,564775-11,30
PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,897403-9,61
PARDUS PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,050898-9,11
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,045848-9,09
ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,3054-9,07
FONERİA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,959417-8,46
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,623623-2,36
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,412257-2,29
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,180386-1,76
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,203135-1,71
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,188605-1,42
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,144649-1,42
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,918178-1,24
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,239529-1,22
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,442105-1,19
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,407973-1,18

 

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