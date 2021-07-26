Teknoloji devi Amazon’un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki haberler kripto para piyasasına ani hareketlilik getirdi. Bitcoin, yüzde 15 yükselerek 38-39 bin dolar aralığında hareket ediyor.

Uzun zamandır düşüş eğiliminde hareket eden kripto paralar bugün Bitcoin öncülüğünde sert yükseldi. Geçen hafta 29 bin dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin’in fiyatı, önceki güne göre yüzde 15 üzerinde artarak 39 bin doların üzerine çıktı. Ethereum yüzde 11 yükselerek 2 bin 389 dolardan işlem görüyor. Dogecoin yüzde 19 artışla 0,23 dolara yükseldi.

Analistler, teknoloji devi Amazon’un kripto para piyasasına girmeyi planladığı yönündeki henüz doğrulanmamış haberlerin, Bitcoin alımlarının güçlenmesinde etkili olduğunu bildirdi.