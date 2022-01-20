Orta Amerika ülkesi El Salvador’un Devlet Başkanı Nayib Bukele liderliğindeki Bitcoin girişimlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Bitcoin’i resmi para birimi olarak kabul ederek dünyada bir ilke imza atan El Salvador, volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliği yapma, “Bitcoin Şehri” kurma ve Bitcoin tahvili çıkarma gibi girişimleriyle kripto para alanında adımlarını hızlandırıyor.

Gelen eleştirilere rağmen Bukele, El Salvador’u “kripto cennetine” dönüştürmeyi hedefliyor.

Bitcoin’i yasal hale getirerek tarihe geçti

İlk olarak Bitcoin’in “yasal bir para birimi” olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin Haziran 2021’de kongreden geçmesinin ardından tarihe geçen El Salvador, Eylül 2021’de de Bitcoin’i resmen tedavüle sokan ilk ülke oldu.

Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale geldi. O dönemde Devlet Başkanı Nayib Bukele, 200 Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin’lerinin olduğunu belirterek, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini vurguladı.

El Salvador’da Bitcoin’in dolara dönüştürülmesine ve dijital cüzdan Chivo’dan komisyon olmadan çekilmesine izin veren ATM’ler kurulurken, vatandaşların kimlik numaralarıyla hükümetin sağladığı Bitcoin cüzdanı Chivo’ya erişebilmeleri sağlandı.

Volkan enerjisiyle Bitcoin madenciliğine başlandı

Bitcoin’in resmen tedavüle girmesinin ardından El Salvador’da kripto para alanında yeni hamleler gelmeye devam etti. Sosyal medya hesabı Twitter’da kendini El Salvador’un üst yöneticisi (CEO) olarak tanımlayan Bukele, Bitcoin madenciliğinde kullanılan enerjiye ilişkin tartışmalar sürerken ülkesinin Bitcoin madenciliğine başlayacağını açıkladı.

Bukele, Ekim 2021’de El Salvador’daki volkanlardan elde edilen jeotermal enerji ile Bitcoin madenciliğine başladıklarını duyurdu.

Bitcoin Şehri kurulacak

El Salvador, madencilik atılımı sonrası “Bitcoin Şehri” için de harekete geçti. Devlet Başkanı Bukele, Kasım 2021’de, ülkenin güney doğusundaki Conchagua Yanardağı’nın etrafında “Bitcoin City” adında bir şehir kuracaklarını açıkladı.

Bitcoin şehrinin arazisi için hükümetin destek vereceği ve yatırımcıları çekeceğini belirten Bukele, şehrin kurulumunun yaklaşık 300 bin Bitcoine mal olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Bukele, şehirde her şeyin dijital olacağını, iş ve teknoloji yatırımlarını kolaylaştırmak için ofis alanları, sosyal tesisler ve yeşil alanların yer alacağını aktardı. Gelir vergisi uygulamasının olmayacağı açıklanan şehirde, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacağı ve toplanan vergilerin yarısının şehrin inşasına yatırım yapmak için diğer yarısının ise şehrin bakım ve onarımı için kullanılacağı kaydedildi.

Şehrin inşasının ise bu yıl başlaması bekleniyor.

Bitcoin tahvili yolda

“Bitcoin Şehri”nin yanı sıra Bukele, 1 milyar dolarlık Bitcoin bazlı devlet tahvili ihraç edeceklerini de duyurdu. Söz konusu tahviller ile “Bitcoin Şehri”nin finanse edilmesi planlanırken, hükümetin Bitcoin tahvilleri için 20 yasa tasarısı hazırladığı biliniyor.

“Bitcoin Şehri”ndeki madencilik operasyonlarına güç sağlamak için yanardağın ürettiği enerjinin kullanılacak olması nedeniyle söz konusu tahviller “Volkan Tahvilleri” olarak da adlandırılıyor.

Tahvillerin ihracına bu yıl içinde başlanması planlanırken, tahvillerin 10 yıllık yüzde 6,5 faiz sunacağı belirtiliyor. Söz konusu tahvil ihracından gelecek gelirin yarısının yeni Bitcoin alımlarına ayrılması diğer yarısının ise Bitcoin Şehri için kullanılması planlanıyor.

Bitcoin’deki düşüş El Salvador’u da etkiliyor