Dünyada Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador’dan yeni bir adım geldi. El Salvador Devlet Başkanı Naib Bukele 1 milyar dolarlık Bitcoin bazlı devlet tahvili satacaklarını duyurdu. Buradan gelen paranın bir bölümü ile bir Bitcoin Şehri kurulacak. Kent, konut ve ticari alanlara, hizmetlere, eğlence mekanlarına, restoranlara ve bir havaalanına sahip olacak ve El Salvador’un güneydoğusundaki Conchagua yanardağının yanına inşa edilecek.

Bukele, şehrin büyük bir kripto para şeklini temsil edecek biçimde dairesel olacağını ve La Unión’un güneydoğu bölgesinde inşa edileceğini söyledi. Bukele, Bitcoin madenciliğine güç sağlamak için Conchagua yanardağının jeotermal enerjisinden yararlanacağını da sözlerine ekledi.

El Salvador kısa süre önce Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kullanan ilk ülke olmuştu. Bu hareket, kripto para biriminin yoksul Latin Amerika ülkesine istikrarsızlık ve enflasyon getireceğine dair korkular üzerine ülkede farklı görüşlere neden olmuştu.

Cumartesi günü geç saatlerde sahil kasabası Mizata’daki Bitcoin etkinliğinde kalabalığa hitap eden ukele, planlanan yeni şehrin “her şeyi içereceğini” söyledi. Bukele, “Konut alanları, ticari alanlar, hizmetler, müzeler, eğlence, barlar, restoranlar, havaalanı, liman, demiryolu – Bitcoin’e adanmış her şey” dedi.

Sahneye ters beyzbol şapkası takarak çıkan Bukele şehirde gelir vergisi alınmayacağını, sadece katma değer vergisi (KDV) alınacağını söyledi.

Açıklamasına göre şehirde yaşayanlara büyük vergi avantajları sağlanacak. Gelir vergisi, emlak vergisi, belediye vergisi ve sermaye kazanç vergisi alınmayacak.

Bukele, elde edilen gelirin yarısının “şehri inşa etmek” için, geri kalanının ise sokakları “temiz” tutmak için kullanılacağını söyledi. Bukele, şehrin inşası için tarih vermedi, ancak altyapının çoğunun yaklaşık 300.000 Bitcoin’e mal olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Bir Bitcoin şu anda 60.000 doların (45.000 £) altında işlem görüyor.

Eylül ayında El Salvador, sanal para birimini ABD dolarının yanında yasal bir ödeme aracı olarak tanıttı. Hükümet o dönem her vatandaşa 30 $ (22 £) Bitcoin veren yeni bir dijital cüzdan uygulaması yayınladı. Ülke genelinde 200’den fazla yeni bankamatik kuruldu. Bukele bu adımı ekonomik kalkınmayı ve istihdamı artıracak proje olarak sundu ancak El Salvador bu hareketle ikiye bölündü.

Çünkü bu durum mümkün olan her yerde işletmelerin artık dijital paraları ödeme olarak kabul etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Bitcoin tartışmalı bir para birimi çünkü değeri önemli ölçüde dalgalanabiliyor – geçen yıl boyunca önemli ölçüde arttı ve düştü.