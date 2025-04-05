Borsa, döviz, altın, fonlar ve haftanın ‘en’leri

Bu hafta yatırım araçlarından dolar ve avro kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,90 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.339,67 ve en yüksek 9.643,17 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,24 azalarak 11.010,44 puan, hizmetler endeksi yüzde 2,59 değer kaybıyla 9.349,66 puan, sanayi endeksi yüzde 2,47 azalışla 12.451,71 puan, teknoloji endeksi yüzde 1,15 kayıpla 18.311,66 puan oldu.

IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOLDİNG EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 14,99 ile Işıklar Enerji Yapı Holding oldu.

Işıklar Enerji Yapı Holding’i, yüzde 11,58 ile Graintürk Holding ve yüzde 11,21 ile Katılımevim Tasarruf Finansman izledi.

KAYBEDENLER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,13 ile Tekfen Holding, yüzde 11,22 ile Çimsa Çimento ve yüzde 8,73 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 535 milyar 344 milyon lirayla ASELSAN, 465 milyar 360 milyon lirayla Garanti BBVA ve 420 milyar 555 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

DOLAR VE AVRO YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,77 değer kaybıyla 25 bin 180 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,01 artışla 38,0140 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 1,81 yükselişle 41,8720 lira oldu.

Geçen hafta 49,2700 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,06 değer kazanarak 49,3000 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,32 artışla 44,5400 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.750,00 3.720,00 -0,80 25,04 Cumhuriyet 20.180,00 25.375,00 25.180,00 -0,77 24,78 ABD Doları 35,3580 38,0100 38,0140 0,01 7,51 Avro 36,7510 41,1260 41,8720 1,81 13,93 İngiliz Sterlini 44,3080 49,2700 49,3000 0,06 11,27 İsviçre Frangı 39,0410 43,1100 44,5400 3,32 14,09

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,31, BES fonları yüzde 0,28 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 2,91 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken en çok gerileyen fon, yüzde 1,40 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,54 ile "Kıymetli Madenler"de görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 1,00 ile "Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,31 1035 650 Borsa Yatırım Fonları -0,38 7 16 Borçlanma Araçları Fonları 0,79 71 7 Fon Sepeti Fonları -1,40 26 53 Hisse Senedi Fonları -0,03 67 81 Karma ve Değişken Fonlar -1,14 66 86 Katılım Fonları 0,88 59 6 Kıymetli Maden Fonları 2,91 18 0 Para Piyasası Fonları 1,05 66 0 Serbest Fon 0,52 662 417 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,28 265 118 Başlangıç Fonları 1,00 10 0 Borçlanma Araçları 0,78 42 3 Değişken 0,12 84 56 Devlet Katkısı -0,01 4 8 Endeks -0,68 1 3 Fon Sepeti Fonu -1,00 5 11 Hisse Senedi -0,66 7 25 Karma -0,79 5 4 Katılım 0,54 32 2 Kıymetli Madenler 2,54 14 0 OKS Katılım 0,59 23 1 OKS Standart 0,22 7 3 Para Piyasası 1,06 13 0 Standart 0,47 12 1 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,42 3 0

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 26,22 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Altın Emeklilik Yatırım Fonu​​​​​​​​​​​​​​, yüzde 3,04'lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 3,894293 26,22 PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,708525 25,46 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,70078 21,50 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,410398 19,62 TRIVE PORTFÖY SERBEST FON 0,192434 19,50 ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON 0,788917 16,20 PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,940549 15,79 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,651413 15,20 HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON 1,235298 14,12 PARDUS PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,568435 13,90 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,40853 3,04 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,04365 2,99 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,263664 2,94 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,157254 2,94 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,42908 2,92 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,49166 2,84 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,442599 2,80 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,426451 2,73 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,021734 2,43 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,134932 2,36

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 16,94 ile Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Yabancı Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 6,84'lük düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: