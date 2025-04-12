ARA
DOLAR
37,87
-0,13%
DOLAR
EURO
43,20
1,71%
EURO
GRAM ALTIN
3943,33
1,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
9380,95
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Borsada bu hafta en çok artan ve azalan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 0,01 kazançla tamamladı. İşte geride bıraktığımız haftada yatırım araçlarının haftalık performansı ve BIST 100'ün 'en'leri...

12 Nisan 2025 | 11:14
Son Güncellenme: 12 Nisan 2025 | 14:11
Borsada bu hafta en çok artan ve azalan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,97 azalarak 10.903,78 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,34 değer kazancıyla 9.661,71 puan, sanayi endeksi yüzde 0,19 azalışla 12.427,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,81 kazançla 18.460,67 puan oldu.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,34 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik’i, yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,31 ile Türk Traktör, yüzde 7,61 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,57 ile Anadolu Hayat Emeklilik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 543 milyar 552 milyon lirayla ASELSAN, 451 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 6,36 değer kazancıyla 26 bin 782 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 38,0610 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 3,31 yükselişle 43,2580 lira oldu.

Geçen hafta 49,3000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 değer kazanarak 49,7300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,19 artışla 46,8500 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL     
Yatırım Aracı Adı2024 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2024 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın2.975,003.720,003.960,006,4533,11
Cumhuriyet20.180,0025.180,0026.782,006,3632,72
ABD Doları35,358038,014038,06100,127,64
Avro36,751041,872043,25803,3117,71
İngiliz Sterlini44,308049,300049,73000,8712,24
İsviçre Frangı39,041044,540046,85005,1920,00

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,34, BES fonları yüzde 0,37 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen yüzde 1,69 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Para Piyasası"nda görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 2,88 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları Haftalık Tablo   
Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları-0,34725962
Borsa Yatırım Fonları-0,94815
Borçlanma Araçları Fonları0,245523
Fon Sepeti Fonları-1,691762
Hisse Senedi Fonları-1,1125123
Karma ve Değişken Fonlar-1,1249104
Katılım Fonları0,204717
Kıymetli Maden Fonları0,20126
Para Piyasası Fonları0,77660
Serbest Fon-0,17454627
Emeklilik Fonları Haftalık Tablo   
Emeklilik Fonları-0,37134249
Başlangıç Fonları0,72100
Borçlanma Araçları-0,271926
Değişken-0,384199
Devlet Katkısı-0,64012
Endeks-2,8804
Fon Sepeti Fonu-1,44214
Hisse Senedi-1,11329
Karma-1,3009
Katılım-0,121321
Kıymetli Madenler0,0677
OKS Katılım0,42204
OKS Standart-0,24010
Para Piyasası0,76130
Standart-0,40211
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,3012

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,60 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ​​​​yüzde 2,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON5,43624839,60
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,396328,91
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,90038128,48
INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10,17572921,86
AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16,45311621,61
PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)8,48244920,35
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,78041519,80
HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON1,47244519,20
DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,92008818,74
PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON0,79011516,20
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0984282,31
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1848771,73
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1747781,33
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0777521,28
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0219470,98
VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2137580,92
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0629160,88
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0669440,84
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2360320,82
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0536160,82

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 23,74 ile Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,60'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,165952-23,74
DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,657287-17,61
GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON2,774693-11,88
DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON94,844863-11,70
AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU0,081515-9,99
INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON25,754866-9,41
AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON0,831599-9,33
NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON63,786217-8,78
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,069003-8,67
FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,152708-8,66
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler  
Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009968-5,60
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,421817-5,00
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,185942-3,43
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,076121-3,21
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,698428-2,88
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,254222-2,85
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,480505-2,51
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,345254-2,47
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,079045-2,44
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,038405-2,43

 

İlgili Haberler
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
0
  • ALTIN GRAM - TL 3943,33 1,85%
  • ALTIN ONS 3238,85 1,99%
  • BIST 100 9380,95 0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,523 -0,636%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38671 -0,83028%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,25 -0,5997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,8688 -0,1348%
  • EURO/DOLAR 1,1362 1,4329%
  • EURO/TURK LIRASI 43,1964 1,7094%
  • STERLIN/DOLAR 1,30945 0,9603%
Borsa Haberleri
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL