Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,97 azalarak 10.903,78 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,34 değer kazancıyla 9.661,71 puan, sanayi endeksi yüzde 0,19 azalışla 12.427,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,81 kazançla 18.460,67 puan oldu.

PASİFİK EURASİA LOJİSTİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,34 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.

Pasifik Eurasia Lojistik’i, yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,31 ile Türk Traktör, yüzde 7,61 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,57 ile Anadolu Hayat Emeklilik olarak sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 543 milyar 552 milyon lirayla ASELSAN, 451 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 6,36 değer kazancıyla 26 bin 782 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 38,0610 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 3,31 yükselişle 43,2580 lira oldu.

Geçen hafta 49,3000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 değer kazanarak 49,7300 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,19 artışla 46,8500 liradan alıcı buldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2024 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2024 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 2.975,00 3.720,00 3.960,00 6,45 33,11 Cumhuriyet 20.180,00 25.180,00 26.782,00 6,36 32,72 ABD Doları 35,3580 38,0140 38,0610 0,12 7,64 Avro 36,7510 41,8720 43,2580 3,31 17,71 İngiliz Sterlini 44,3080 49,3000 49,7300 0,87 12,24 İsviçre Frangı 39,0410 44,5400 46,8500 5,19 20,00

YATIRIM FONLARI

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,34, BES fonları yüzde 0,37 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen yüzde 1,69 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Para Piyasası"nda görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 2,88 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Yatırım Fonları Haftalık Tablo Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları -0,34 725 962 Borsa Yatırım Fonları -0,94 8 15 Borçlanma Araçları Fonları 0,24 55 23 Fon Sepeti Fonları -1,69 17 62 Hisse Senedi Fonları -1,11 25 123 Karma ve Değişken Fonlar -1,12 49 104 Katılım Fonları 0,20 47 17 Kıymetli Maden Fonları 0,20 12 6 Para Piyasası Fonları 0,77 66 0 Serbest Fon -0,17 454 627 Emeklilik Fonları Haftalık Tablo Emeklilik Fonları -0,37 134 249 Başlangıç Fonları 0,72 10 0 Borçlanma Araçları -0,27 19 26 Değişken -0,38 41 99 Devlet Katkısı -0,64 0 12 Endeks -2,88 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,44 2 14 Hisse Senedi -1,11 3 29 Karma -1,30 0 9 Katılım -0,12 13 21 Kıymetli Madenler 0,06 7 7 OKS Katılım 0,42 20 4 OKS Standart -0,24 0 10 Para Piyasası 0,76 13 0 Standart -0,40 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,30 1 2

KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,60 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ​​​​yüzde 2,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 5,436248 39,60 PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,3963 28,91 PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,900381 28,48 INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 10,175729 21,86 AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 16,453116 21,61 PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8,482449 20,35 PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,780415 19,80 HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON 1,472445 19,20 DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,920088 18,74 PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON 0,790115 16,20 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,098428 2,31 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,184877 1,73 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,174778 1,33 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,077752 1,28 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,021947 0,98 VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,213758 0,92 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,062916 0,88 NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,066944 0,84 ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,236032 0,82 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,053616 0,82

KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 23,74 ile Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,60'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle: