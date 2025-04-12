Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,01 değer kazanarak 9.380,95 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.050,56 ve en yüksek 9.581,24 puanı gördü.
Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 0,97 azalarak 10.903,78 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,34 değer kazancıyla 9.661,71 puan, sanayi endeksi yüzde 0,19 azalışla 12.427,84 puan, teknoloji endeksi yüzde 0,81 kazançla 18.460,67 puan oldu.
PASİFİK EURASİA LOJİSTİK EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 23,34 ile Pasifik Eurasia Lojistik oldu.
Pasifik Eurasia Lojistik’i, yüzde 15,50 ile Batısöke Çimento Sanayi ve yüzde 14,37 ile Oba Makarnacılık izledi.
Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,31 ile Türk Traktör, yüzde 7,61 ile Anadolu Sigorta ve yüzde 7,57 ile Anadolu Hayat Emeklilik olarak sıralandı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 543 milyar 552 milyon lirayla ASELSAN, 451 milyar 500 milyon lirayla Garanti BBVA ve 427 milyar 800 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.
ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ
24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 6,45 artışla 3 bin 960 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 6,36 değer kazancıyla 26 bin 782 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 0,12 artışla 38,0610 lira, Euro’nun satış fiyatı ise yüzde 3,31 yükselişle 43,2580 lira oldu.
Geçen hafta 49,3000 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,87 değer kazanarak 49,7300 liraya yükseldi.
İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 5,19 artışla 46,8500 liradan alıcı buldu.
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:
|TL
|Yatırım Aracı Adı
|2024 Sonu Fiyatı
|Geçen Hafta Sonu Fiyatı
|Bu Hafta Sonu Fiyatı
|Haftalık Değişim (%)
|2024 Sonuna Göre Değişim (%)
|Külçe Altın
|2.975,00
|3.720,00
|3.960,00
|6,45
|33,11
|Cumhuriyet
|20.180,00
|25.180,00
|26.782,00
|6,36
|32,72
|ABD Doları
|35,3580
|38,0140
|38,0610
|0,12
|7,64
|Avro
|36,7510
|41,8720
|43,2580
|3,31
|17,71
|İngiliz Sterlini
|44,3080
|49,3000
|49,7300
|0,87
|12,24
|İsviçre Frangı
|39,0410
|44,5400
|46,8500
|5,19
|20,00
YATIRIM FONLARI
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,34, BES fonları yüzde 0,37 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 0,77 ile "Para Piyasası Fonları" olurken, en çok gerileyen yüzde 1,69 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.
BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 0,76 ile "Para Piyasası"nda görüldü, en çok gerileyen fon yüzde 2,88 ile "Endeks" oldu.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Yatırım Fonları Haftalık Tablo
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Yatırım Fonları
|-0,34
|725
|962
|Borsa Yatırım Fonları
|-0,94
|8
|15
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,24
|55
|23
|Fon Sepeti Fonları
|-1,69
|17
|62
|Hisse Senedi Fonları
|-1,11
|25
|123
|Karma ve Değişken Fonlar
|-1,12
|49
|104
|Katılım Fonları
|0,20
|47
|17
|Kıymetli Maden Fonları
|0,20
|12
|6
|Para Piyasası Fonları
|0,77
|66
|0
|Serbest Fon
|-0,17
|454
|627
|Emeklilik Fonları Haftalık Tablo
|Emeklilik Fonları
|-0,37
|134
|249
|Başlangıç Fonları
|0,72
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,27
|19
|26
|Değişken
|-0,38
|41
|99
|Devlet Katkısı
|-0,64
|0
|12
|Endeks
|-2,88
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-1,44
|2
|14
|Hisse Senedi
|-1,11
|3
|29
|Karma
|-1,30
|0
|9
|Katılım
|-0,12
|13
|21
|Kıymetli Madenler
|0,06
|7
|7
|OKS Katılım
|0,42
|20
|4
|OKS Standart
|-0,24
|0
|10
|Para Piyasası
|0,76
|13
|0
|Standart
|-0,40
|2
|11
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-0,30
|1
|2
KAZANDIRAN FONLAR
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 39,60 ile Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon oldu.
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ RE-PIE Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu yüzde 2,31'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON
|5,436248
|39,60
|PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,3963
|28,91
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,900381
|28,48
|INVEO PORTFÖY ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|10,175729
|21,86
|AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|16,453116
|21,61
|PARDUS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|8,482449
|20,35
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,780415
|19,80
|HEDEF PORTFÖY GÜNEY SERBEST FON
|1,472445
|19,20
|DENİZ PORTFÖY ALİZE HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,920088
|18,74
|PUSULA PORTFÖY BATI SERBEST FON
|0,790115
|16,20
|Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,098428
|2,31
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İSTANBUL PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,184877
|1,73
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,174778
|1,33
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,077752
|1,28
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,021947
|0,98
|VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,213758
|0,92
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,062916
|0,88
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. QINVEST PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,066944
|0,84
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,236032
|0,82
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,053616
|0,82
KAYBETTİREN FONLAR
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 23,74 ile Atlas Portföy Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5,60'lık düşüşle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ATLAS PORTFÖY UFUK HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,165952
|-23,74
|DENİZ PORTFÖY ANATOLİA HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,657287
|-17,61
|GARANTİ PORTFÖY YİRMİSEKİZİNCİ SERBEST ÖZEL FON
|2,774693
|-11,88
|DENİZ PORTFÖY HLC SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
|94,844863
|-11,70
|AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU
|0,081515
|-9,99
|INVEO PORTFÖY EVEREST SERBEST FON
|25,754866
|-9,41
|AURA PORTFÖY EMTİA SERBEST FON
|0,831599
|-9,33
|NEO PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
|63,786217
|-8,78
|PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,069003
|-8,67
|FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,152708
|-8,66
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009968
|-5,60
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,421817
|-5,00
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,185942
|-3,43
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,076121
|-3,21
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,698428
|-2,88
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.S&P 500 YABANCI BYF FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,254222
|-2,85
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,480505
|-2,51
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,345254
|-2,47
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,079045
|-2,44
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,038405
|-2,43