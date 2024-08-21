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Citi'den TCMB için faiz indirimi tahmini

Citigroup ekonomistleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kasım ayına kadar faizleri sabit tutacağını öngördü.

21 Ağustos 2024 | 09:54
Citi'den TCMB için faiz indirimi tahmini

Citigroup Inc. ekonomistleri Türkiye'de enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 45 civarında kaydedileceğini öngörürken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayına kadar beklemede kalacağını tahmin etti.

İlker Domaç'ın da aralarında bulunduğu ekonomistler, ekonomik faaliyetlerde beklenenden daha derin bir yavaşlamanın “erken bir gevşeme riskini artırdığını” söyledi.

Ekonomistlere göre, TCMB'nin büyük ölçüde döviz kuruna dayanan enflasyonla mücadele stratejisi, hizmet fiyatlarının döviz kuru disiplinine tepki vermemesi durumunda daha az etkili olabilir.

 

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