ARA
Bist 100
4984,7
2%
Bist 100
Dolar/TL
20,7924
-0,0341%
Dolar/TL
Euro/TL
22,2651
0,1358%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0707
0,1525%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1315,2
0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti

Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini 20 seviyesinden 25’e yükseltirken, 2024 yıl sonu beklentisini 30 olarak açıkladı.

01 Haziran 2023 | 12:06
0
Commerzbank yıl sonu dolar/TL tahminini yükseltti

Commerzbank Kıdemli EM Ekonomisti Tatha Ghose, 1 Haziran tarihli raporunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından politikaların yönü konusunda artık bir belirsizlik kalmadığını ve dolayısıyla Döviz piyasasının ‘beklemeye devam etmesi’ için bir neden olmadığını yazdı.

“Bu zafer, Erdoğan’a geleneksel olmayan para politikasını sürdürme ve milliyetçi politikalarını belki de anayasa değişiklikleri yoluyla daha da genişletme yetkisi veriyor” diyen Ghose, “Türk lirası bir kez daha değer kaybetmeye başladığına göre, dövizin enflasyona geçişi yeniden hızlanacak ve sonuç olarak – görünüşte düşen enflasyon tersine dönmeye başlayabilecek” ifadelerini kullandı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Ghose, “Reel faize ilişkin görünüm bozulacak ve bu da döviz kurundaki değer kaybını daha da artıracak - bildiğimiz enflasyon-döviz sarmalı - seçim sonrasında lira tahminlerimizi önemli ölçüde zayıflatmamızın nedeni de bu” diye ekledi.

"Faiz artışı da işe yaramayabilir"

Raporda, “Türkiye’nin geçmiş 2018 ve 2021 lira krizlerinde deneyimlediğimiz gibi, politika yapıcıların hareket etmek zorunda kalacağı (ve değer kaybının ara vereceği) döviz kuru seviyesi tamamen keyfi kalacak çünkü bu giderek tek başına Erdoğan’ın ‘tepki fonksiyonu’ meselesi haline geliyor” denildi.

Ghose, “Merkez Bankası Başkanı veya Ekonomi Bakanı (şu anda Mehmet Şimşek’in geri dönebileceğine dair söylentiler var) gibi diğer politika yapıcılar, liradaki değer kaybının düzensiz bir hıza ulaşması durumunda bağımsız olarak kurtarma çabaları başlatmak zorunda kalabilir” yorumunu yaptı.

Hükümetin benzer bir durumun yaşandığı 2021 sonunda Kur Korumalı Mevduat ve “liralaşma” stratejisini başlattığını hatırlatan Ghose, bu tür önlemlerin kur “tehlikeli” seviyelere ulaşana kadar açıklanmasını beklemediğini vurgulayarak, “Mehmet Şimşek gibi ortodoks bir politika yapıcı sorumluluğu üstlenip faiz oranlarını artırsa bile, piyasalar bunu Erdoğan rejimi içinde ‘geçici’ olarak görecek ve bu nedenle faiz artırımları liranın değer kaybetmesini engellemede etkisiz kalacaktır (belki birkaç günden fazla)” değerlendirmesini yaptı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1315,37 0,21%
  • ALTIN ONS 1967,33 0,23%
  • BIST 100 4977,17 1,85%
  • DOLAR/TURK LIRASI 20,7971 -0,0114%
  • EURO/TURK LIRASI 22,2761 0,1853%
  • EURO/USD 1,071 0,188%
  • INGILIZ STERLINI 1,24758 0,28335%
  • JAPON YENI 139,451 0,08%
  • KANADA DOLARI 1,35644 -0,08949%
  • RUS RUBLESI 81,1875 -0,4445%
Günün En Çok Okunanları
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
Hyundai, pil üretmek için ABD'de yeni fabrika kuruyor
GERİ
İLERİ
Bu havayolu şirketi bir süre yolcuları tartacak
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Değeri 1 trilyon doları aşan 9. şirket oldu: İşte seçkinler kulübü üyeleri
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Kiracılar için kritik uyarı... WhatsApp yazışması kanıt sayılmadı
Borsada yükseliş sürer mi? Hisse seçerken nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar yorumladı
Ekonomistler büyüme verilerini değerlendirdi
Uzaylılar var mı? NASA'dan UFO değerlendirmesi
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyesi yükselecek mi?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL