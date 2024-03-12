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  • Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'

Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'

Deutsche Bank Türkiye'de enflasyon dinamiklerindeki kötüleşme nedeniyle politika faizi tahminini revize etti.

12 Mart 2024 | 09:13
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'

Banka, mart ayındaki toplantıda 500 baz puanlık faiz artışının “yüksek ihtimal” olduğunu ve faizin yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkabileceğini söyledi.

Analistler, "Politikalar doğru yönde ilerliyor. Fitch'in son kredi notu artışı da ortodoks politikalara dönüşün bir yansıması. Ancak kısa vadede ekonomide zorluklar devam ediyor. Bunların arasında kalıcı enflasyonist baskılar ve bankanın net rezervlerindeki belirgin düşüş de var. Yaklaşmakta olan yerel seçimler belirsizlik oluşturuyor. TL'deki değer kaybının Döviz talebini artıracağı endişesi de var. Uzun vadede TCMB'nin son çeyreğe kadar beklemede kalmasını ve faiz indirimlerinin kademeli olmasını bekliyoruz. Yıl sonu politika faizi tahminimiz yüzde 45" ifadesini kullandı.

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