Dolar ve altın düşüşte, borsa artıda başladı
Jeopolitik riskler nedeniyle yükselişe geçen dolar ve petrol fiyatlarında bu sabah düşüş yaşanıyor. Dolar bugün 5.95 seviyelerine inerken, borsa güne yüzde 1 artışla başladı.
Artan jeopolitik tansiyon ve cuma günü açıklanan enflasyon verisi sonrası yükselişe geçen dolar kuru, dün 5.97’ye çıktı. Bu sabah 5,95 liraya gerileyen dolar/TL, saat 09:40 itibarıyla 5.96 liradan işlem görüyor.
Dün 6.65 – 6.69 bandında seyreden euro da bu sabah 6.67’de.
PETROL VE ALTIN GERİLEDİ
Saat 08:45 itibarıyla brent petrolün varil fiyatı 68,17 dolardan işlem görürken; aynı dakikalarda altının ons fiyatı 1562,7 dolar.
BIST YÜKSELİŞLE BAŞLADI
BIST 100 Endeksi de güne yüzde 1,06 artışla 112 bin 594 puandan başladı.
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