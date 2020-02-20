Dolar/TL 6,09 seviyesini aştı - Ekonomist

Dolar/TL 6,09 seviyesini aştı
Dün 6,08 lirayı gören dolar kuru, bugün de yükselişini sürdürdü.
Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etti.
Dolar/TL bugün yine 6,09-6,10 bandında işlem görüyor.
Euro/TL ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.
Uzmanlar, Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye’ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.
‘ALTIN 2 BİN DOLARI GÖREBİLİR‘
Önceki haber 'Altın 2 bin doları görebilir'
Sonraki haber Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?