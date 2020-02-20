 Dolar/TL 6,09 seviyesini aştı - Ekonomist

Dolar/TL 6,09 seviyesini aştı

Şubat 20, 2020 0 Yorum 157 Okunma
Dolar/TL 6,09 seviyesini aştı

Dün 6,08 lirayı gören dolar kuru, bugün de yükselişini sürdürdü.

Dün Merkez Bankası faiz kararı açıklanmadan hemen önce 6,0555 seviyelerinde hareket eden dolar/TL, kararın açıklanmasının ardından ilk tepki olarak 6,08 TL seviyelerini test etti.

Dolar/TL bugün yine 6,09-6,10 bandında işlem görüyor.

Euro/TL ise 6,57 seviyesinde işlem görüyor.

Uzmanlar, Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündemi ile Suriye’ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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