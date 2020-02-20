Borsada kayıp hızlandı - Ekonomist

Borsada kayıp hızlandı
Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde bugün düşüş yüzde 3’ü aştı.
Güne sınırlı artışla başlayan borsa, Suriye’deki muhaliflerin İdlib’in güneyinde operasyon başlattıkları haberlerinin etkisiyle düşüşe geçti.
Endeks bankacılık hisseleri öncülüğünde % 3.6 civarında düştü. Bankacılık endeksinde de satışlar %4’e yaklaştı.
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