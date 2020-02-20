 Borsada kayıp hızlandı - Ekonomist

Borsada kayıp hızlandı

Şubat 20, 2020 0 Yorum 134 Okunma
Borsada kayıp hızlandı

Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde bugün düşüş yüzde 3’ü aştı.

Güne sınırlı artışla başlayan borsa, Suriye’deki muhaliflerin İdlib’in güneyinde operasyon başlattıkları haberlerinin etkisiyle düşüşe geçti.
Endeks bankacılık hisseleri öncülüğünde % 3.6 civarında düştü. Bankacılık endeksinde de satışlar %4’e yaklaştı.

DOLAR/TL 6,09 SEVİYESİNİ AŞTI

ALTIN 2 BİN DOLARI GÖREBİLİR



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