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Emtia piyasasında Fed'e ilişkin endişelerle düşüş eğilimi hızlandı

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesiyle düşüş eğilimi hızlandı.

03 Haziran 2024 | 12:19
Son Güncellenme: 03 Haziran 2024 | 12:19
Emtia piyasasında Fed'e ilişkin endişelerle düşüş eğilimi hızlandı

Emtia piyasasında, geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi. Fed faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi emtia piyasasındaki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

Fed'in yayınladığı Bej Kitap raporu, genel görünümün biraz daha kötüleştiğini ortaya koyarken, koşulların sektörlere ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği belirtildi.

Değerli metallerde karışık bir seyir izlendi

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,4, paladyum yüzde 5,2 değer kaybederken, gümüş yüzde 0,1, platin yüzde 0,9 değer kazandı.

Analistler, Fed'e ilişkin belirsizliklerin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin altına olan talebi azalttığını kaydetti.

Gümüş, artan yatırımcı ilgisi ve arza ilişkin endişelerle yükseldi. Daha yavaş maden üretimi büyümesi ve güçlü endüstriyel talep, arzın talebin gerisinde kaldığını gösteriyor ve bu da gümüş piyasasında açığa neden olacağı endişelerini tetikliyor.

Gümüş endüstriyel alanda genellikle otomobil, güneş paneli, mücevher ve elektronik imalatında kullanılıyor. Analistler, Çin'in, büyük miktarlarda üretmeye devam ettiği güneş panellerinde önemli bir malzeme olan gümüşün ithalatını artırabileceğine işaret etti.

Platinde de bu yıl küresel çapta açık olacağına yönelik öngörüler, platin fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Endüstriyel alanda paladyuma yatırım talebinin azalacağına yönelik tahminlerle de paladyum fiyatları geriledi.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2,8, nikelde yüzde 3, kurşunda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 2,2 azalırken, alüminyumda yüzde 0,1 arttı.

Çin hükümetinin yerel yönetimlerin makul fiyatlardan konut satın alma planlarının etkisinin sınırlı olabileceğine yönelik endişeler, baz metal fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Analistler, rekor seviyeleri gören bakır fiyatlarında ise kar satışlarının etkili olduğunu aktardı.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 2,4 artış kaydetti.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebe ilişkin endişeler Brent petol fiyatları üzerinde etkili oldu. Asya tarafından gelen güçlü talep de doğal gaz fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Asya'da elektrik talebinin artması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimin azalması doğal gaz fiyatları için destekleyici bir unsur oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüş mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 2,7, mısırda yüzde 4, soya fasulyesinde yüzde 3,5, pirinçte yüzde 3,7 azaldı.

Rusya'da yağışların artacağına ve bunun da üretimi olumlu etkileyeceğine yönelik öngörülerle buğday fiyatları düşüş gösterdi.

Petrol fiyatlarının düşük seyretmesiyle talebe yönelik endişeler, mısır fiyatlarında azalışa neden oldu.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 5, şekerde yüzde 1,2 azalış kaydederken, kahvede yüzde 1,9 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 12,50 yükseldi.

Fed'in faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik endişelerle pamuk ve şeker fiyatları da geriledi.

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Halka arz olan Özyaşar Tel'i, Yönetim Kurulu Başkan Vekili anlatıyor
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