Finansal Okuryazarlık Platformu nasıl kullanılır? Sertifika nasıl alınır? Bu 20 soruyla kendinizi test edebilirsiniz

SPK bu hafta Finansal Okuryazarlık Platformu'nu duyurdu. SPK öncülüğünde oluşturulan Finansal Okuryazarlık Platformu ile toplumun tüm kesimlerine hitap edecek eğitici içerikler sunulacak. Platform üzerinden 6 kategoride toplam 51 video bulunuyor.

Video içerikleri tüm yaş gruplarına uygun hazırlanmış durumda. Temel finansal bilgiler yanında, bireylerin finansal beklenti ve ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulan eğitimler de sunuluyor.

Platformun video içerikleri belirlenirken finansal okuryazarlık konusunda uluslararası en iyi uygulamalar analiz edildi ve videolar ülkede yoğun kullanılan finansal ürünler de dikkate alınarak ve mevzuatla sentezlenerek üretildi.

Platforma "finansalokuryazarlik.spl.com.tr " internet adresinden ulaşılabiliyor.

" internet adresinden ulaşılabiliyor. Platformlardaki eğitim videolarını tamamlayanlara ücretsiz katılım sertifikası verilecek.

Finansal Okuryazarlık Sertifikası Nasıl Alınıyor?

Platformlardaki eğitim videolarını tamamlayanlara ücretsiz katılım sertifikası verilecek. Platformda yapılan bilgilendirmeye göre izlediğiniz her eğitimin bir kredi karşılığı var. Eğitimleri tamamladıkça kazandığınız kredi ile sertifikaya hak kazanabiliyorsunuz. Sertifikalar için gereken minimum kredi karşılıkları ise şöyle sıralanıyor:

Finansal Okuryazarlık 1. Düzey Sertifikası Zorunlu Eğitimler (180 Kredi)

Finansal Okuryazarlık 2. Düzey Sertifikası Zorunlu Eğitimler (180 Kredi) + 120 Kredi

Finansal Okuryazarlık 3. Düzey Sertifikası Zorunlu Eğitimler (180 Kredi) + 240 Kredi

FİNANSAL OKURYAZARLIK TESTİ

Sitede 20 sorudan oluşan bir de test sunuluyor. Sonuçlar, katılanlara uygun eğitim önermek için kullanılacak. 20 soruluk testin adresi şöyle: https://finansalokuryazarlik.spl.com.tr/on-test

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