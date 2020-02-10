Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Şubat 10, 2020 0 Yorum 130 Okunma
Gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum

Altının gram fiyatı, yüzde 0,1 düşüşle 303,5 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 303,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 303,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 497 lira, Cumhuriyet altını da 2.030 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 1.570 dolardan işlem görüyor.

ALTINDA YUKARI HAREKET OLABİLİR



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap