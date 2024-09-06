Gümüş ithalatı yılın en yüksek seviyesinde

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üzerinden altın ithalatı ağustos ayında bir önceki ay gördüğü 15 ayın en düşük seviyesinden yukarı geldi. Aynı ayda ise gümüş ithalatı yukarı hareketini sürdürdü ve bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, ağustos ayında altın ithalatı 7 bin 644 kilogram olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 6 bin 193 kilogram, geçen yılın ağustos ayında 21 bin 223 kilogram seviyesinde bulunuyordu.

Yılın 8 aylık döneminde ise ithalat 79 bin 880 kilogram seviyesine ulaştı.

Gümüş ithalati ise 53 bin 175 kilogram olarak gerçekleşti. Bir önceki ay 47 bin 940 kilogram, geçen yıl ağustos ayında 31 bin 956 kilogram gümüş ithalatı yapılmıştı.

Yılın ilk 8 ayında ithalat miktarı 246 bin 181 kilogram oldu.