Gümüş, ‘Reddit’ dalgası sonrası 8 yılın zirvesini gördü. Küçük yatırımcı ile büyük yatırımcı arasındaki çekişme geçtiğimiz hafta GameStop hisselerinin yükselmesine, büyük fonların zarar etmesine yol açmıştı. Reddit üzerinden gerçekleşen bu duruma benzer bir tablo gümüşte de yaşanıyor. Yaşanan durumu Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan Ekonomist.com.tr için yorumladı:

Reddit’teki oluşum Gamestop ve Dogecion’den sonra gümüş fiyatlarında yükselişe neden oldu. Gümüşte artış oranı ne kadar? Nasıl bir değişim getirdi?

Reddit’ten gelen bireysel yatırımcının ortak hareket etmesi ile bozulan piyasa uyumu ve oluşan hareketlerin bir yansıması, şu anda gümüşe olan yığılmayla gerçekleşiyor. Gümüş, Reddit yığılmasının etkisiyle geçtiğimiz hafta 24 – 25 USD seviyelerinden bu haftanın ilk işlem günündeki hareketlerle 30 USD seviyelerinin üzerine gelmiş durumdadır.

Benzer bir durumu altında bekliyor musunuz?

Gümüş hareketi, tek başına gerçekliyor. Diğer altın, platin gibi değerli metal grubun yukarıya götürmüyor. Bunun altına da yansıyabilmesi için, teyit edici yukarı hareket görülmesi lazım. Altın açısından aşağı yukarı 1870 USD seviyeleri bu bakımdan önemli. Ama bu şu anda tamamen Reddit’ten gelen yatırımcının aynı bazı spekülatif hisse senetlerini yükseltmesi gibi, gümüşte yarattığı bir yığılmayla gerçekleşiyor. Temel değişkenler uzak ve sürdürülebilirliği sorgulanır bir hareket olarak değerlendiriyorum. Riskleri de büyük. Tutarlı bir yükseliş olarak değerlendirilebilmesi için, piyasa uyumsuzluğu azalmalıdır. Altın/gümüş rasyosu son birkaç yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

Büyük dalgalanmalara neden olan bu harekete piyasaların tepkisi ne durumda?

Gümüşle alakalı olarak geleceğe dönük çok fazla değerlendirme var. Bunların en elle tutulur olanı, gümüşün imalat sanayiindeki kullanılabilirliği ve yeşil ekonomiye geçişteki rolü itibariyle talebin artacağı şeklinde. Ancak bu son 2-3 günde oluşan çılgınlık derecesindeki fiyat hareketlerinin sebebi bu değil, tamamen Reddit isyanı… Finans kitaplarına konu olacak, tarihi olaylara tanıklık ediyoruz. Piyasanın ezberinin bozulması böyle bir şey. Gamestop, Dogecoin gibi kolay hedeflerle de hedge fonlara ciddi zararlar ettirildi. Piyasada volatilite yüksek ve öngörülebilirlik düşük. Borsalar açısından risk iştahı düşük olabilir. Koronavirüs salgınının devam etmesi, aşılamadaki karmaşa, Biden paketinin neye benzeyeceği, varyant virüsün saçtığı endişeler vs. gibi birçok sıkıntılı konuyu takip edeceğiz. Şubat ayı piyasalar açısından riskli olacaktır. Piyasa uyumsuzlukları derinleşiyor ve opsiyon piyasası da hareketleniyor. Gümüş opsiyonlarında ciddi alımlar söz konusu.