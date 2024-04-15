Hafta sonu yaşanan gerilimin ardından piyasalar haftaya nasıl başladı?

Orta Doğu'da İsrail-Filistin arasındaki savaş nedeniyle yüksek seyreden gerilim, İran'ın hafta sonu İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırmasıyla had safhaya çıktı.

İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Suriye'nin başkenti Şam’da bulunan konsolosluk binasına saldırı düzenlemesinin ardından İran, bu saldırının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail söz konusu saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtti.

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesi ve ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e, olası bir karşı saldırıda bulunması için destek vermeyeceğini açıklamasının ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle kripto para piyasalarında satış baskısı artarken, Bitcoin bir ara yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 60 bin 600 dolara kadar geriledi. Jeopolitik risklerin azaldığına ilişkin beklentilerin artmasıyla bugün yüzde 2,5 yükselişle 65 bin 450 dolara çıktı.

Hafta boyunca bölgedeki gelişmelerin yakından takip edileceğini belirten analistler, ayrıca yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de cuma günü açıklanan bilançolara göre, JPMorgan Chase'in net karı yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarken, Citigroup ile Wells Fargo'nun net karı, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 7 azaldı.

JPMorgan Chase'in hisseleri, finansal sonuçları iyi olmasına rağmen net faiz gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 6,47 değer kaybetti. Citigroup'un hisseleri yüzde 1,7 ve Wells Fargo'nun hisseleri de yüzde 0,39 düştü.

Geçen hafta ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins yüksek enflasyon ve iş gücü piyasasının dayanıklılığı göz önüne alındığında yakın vadede faiz oranlarını düşürme konusunda acil bir ihtiyaç görmediğini yineledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, çeşitli enflasyonist baskılara ilişkin endişelerini dile getirerek, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın petrol ve gaz fiyatlarını olumsuz yönde etkileyebilecek potansiyel bir durum olduğunu vurguladı.

Kansas Fed Başkanı Jeff Schmid de enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde ve istihdam piyasasının güçlü olması nedeniyle Fed'in şu anda faiz indirimlerinin üzerinde durmaması gerektiğini ifade etti.

Para piyasalarında, Fed'in mayısta politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 22, temmuzda ise yüzde 51 ile fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından cuma günü yaklaşık 6 baz puan gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,53'ten günü tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,56 seviyesinde bulunuyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 2 bin 432 dolara kadar yükselerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 2 bin 344 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 356 dolardan alıcı buluyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının hemen altında bulunuyor.

Petrol fiyatları geriledi

Orta Doğu'da tansiyonun düşmesinin ardından petrol fiyatları da gerilerken, bugün Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 89,6 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,62, S&P 500 endeksi yüzde 1,46 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 1,24 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları İngiltere hariç yükseldi

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe İngiltere hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 506 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 primle 18.047 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi kapanışın yüzde 0,3 altında 7.967 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 34.034 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7'lik yükselişle 8.065 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 artışla 10.706 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,655 seviyelerinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, temkinli duruşun Avrupa pay piyasalarında öne çıktığı gözlemlendi.

Analistler, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarının sona ermesinin ardından bölgedeki gerilimin azaldığını ifade ederken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının, saldırısı sonrası gelişmeleri ele almak üzere yarın olağanüstü toplanacağını bildirdi.

Öte yandan bu hafta Avro Bölgesi ve İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, merkez bankalarının gelecek dönemlerde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

Para piyasalarında, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziranda 25 baz puanlık ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 92 ile fiyatlanırken, ECB Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau bugün yaptığı açıklamada "Bir sürpriz olmazsa, 6 Haziran'daki bir sonraki toplantımızda ilk indirime karar vermeliyiz." mesajını verdi.

Analistler, bugün bölgede açıklanacak sanayi üretimi ile ABD'de açıklanacak perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlerken Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi pozitif ayrıştı.

Asya pay piyasalarında bu hafta bölgede açıklanacak makro veriler öncesinde satışların hakim olduğu gözlemlendi.

Japonya tarafında bugün açıklanan verilere göre, temel sermaye harcamaları göstergesi olan çekirdek makine siparişleri şubatta aylık yüzde 7,7 artarken, yıllıkta 1,8 azalış kaydetti.

Öte yandan Çin hükümeti hisse senedi listeleme kriterlerini sıkılaştırma, yasa dışı hisse satışlarına son verme ve temettü ödemeleri üzerindeki denetimi güçlendirme sözü verdi.

Dolar/yen paritesi 153,9 seviyesine çıkarak yaklaşık son 34 yılın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından 153,8'de dengelendi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 azalışla 39.157 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5'e yakın düşüşle 2.669 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,6 primle 3.038 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kayıpla 16.598 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 73.763 puanda seyrediyor.

Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,56 düşüşle 9.759,28 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 54,90 puan ve yüzde 0,56 değer kaybederek 9.759,28 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,58 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,47 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 1,60 ile turizm oldu.

Salı günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 9.814,19 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, gördüğü en yüksek seviyesini de 9.849,26 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, hafta sonu İran'ın İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar nedeniyle Orta Doğu'da artan gerilimin son bulduğuna yönelik beklentilerin güçlenmesiyle haftaya pozitif bir seyirle başladığını belirterek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dolar ve euroda günün ilk rakamları

Dolar/TL, güne değer kaybıyla başlamasının ardından 32,3210 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen üstünde 32,3577'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yüzde 0,1 düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 32,3210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 34,4760, sterlin/TL yatay seyirle 40,3060'dan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar endeksi cuma günü yüzde 0,7 artışla 106 seviyesinden günü kapatırken, yeni haftanın ilk işlem gününde ise önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 105,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.800 ve 9.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı işsizlik oranı

11.00 Türkiye, mart ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı perakende satışlar

15.30 ABD, nisan ayı New York Fed imalat sanayi endeksi