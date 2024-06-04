ARA
Bist 100
10445,06
-1,06%
Bist 100
Dolar/TL
32,406
0,6813%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2138
0,2469%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0867
-0,3421%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2431,5
-0,05%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Hazine, 2 ihalede yaklaşık 47,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 tahvil ihalesiyle 47 milyar 704,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

04 Haziran 2024 | 15:49
Hazine, 2 ihalede yaklaşık 47,7 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 7 yıl (2506 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

İhalede dönemsel faiz yüzde 23,39 oldu.

Nominal teklifin 10 milyar 995 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 460 milyon lira, net satış 5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 801 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3409 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede basit faiz yüzde 25,84, bileşik faiz yüzde 27,5 oldu.

Nominal teklifin 32 milyar 859 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 221 milyon lira, net satış 22 milyar 204,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 28 milyar 795 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 47 milyar 704,9 milyon lira borçlandı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2431,5 -0,05%
  • ALTIN ONS 2333,77 -0,72%
  • BIST 100 10445,06 -1,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,037 -0,671%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36756 0,36143%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,0185 -0,2787%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,406 0,6813%
  • EURO/DOLAR 1,0867 -0,3421%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2138 0,2469%
  • STERLIN/DOLAR 1,27726 -0,26899%
Borsa Haberleri
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
GERİ
İLERİ
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
Tüpraş bu sabah duyurdu: Bakım tamamlandı
Bu hafta en çok değer kazanan ve kaybeden 3 hisse (27-31 Mayıs)
Bugün 2 şirket için temettü günü (3 Haziran)
Afyon Çimento (AFYON) temettü ödeme tarihi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL