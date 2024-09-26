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Hazine ve Maliye Bakanlığının tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvilinde ihraç tutarı 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

26 Eylül 2024 | 14:37
Son Güncellenme: 26 Eylül 2024 | 14:51
Hazine ve Maliye Bakanlığının tahvil ihracına 3 kata yakın talep geldi

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024 yılı Hazine dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 10 yıl vadeli tahvil ihracı sonuçlandı.

İhraç miktarı 3,5 milyar dolar olurken, ihraç tutarı 3 Ekim'de hesaplara girecek.

İhracat edilen 3 Ocak 2035 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 6,50, getiri oranı yüzde 6,75 olarak gerçekleşti.

Yeni tahvil ihracıyla eş zamanlı gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarında işlem gören 2024-2026 vadeli dolar cinsinden 6 tahvilin, yeni ihraç edilecek tahville değiştirilmesi veya nakit karşılığı geri alınabilmesi için iade talep toplama süresi de 25 Eylül'de sona erdi.

İhraç edilen 3,5 milyar dolar nominal tutarlı tahvilin yaklaşık 1,85 milyar dolarlık kısmı 2024 ve 2025 vadelerindeki tahvillerin yükümlülük yönetimi işlemi kapsamında değiştirilmesi için kullanılırken, kalan kısmı nakit finansman olarak temin edildi.

İşlem kapsamında nakit karşılığı geri alım talepleri ile 2026 vadeli tahviller için değişim talepleri karşılanmadı. Değişim işleminin ayrıntıları ve ihraca ilişkin nihai nakit tutar, işleme ilişkin süreçlerin tamamlanmasının ardından kesinleşecek ve kamuoyuyla paylaşılacak.

Yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi

Yeni ihracın değişime tabi olmayan nakit finansman kısmına yaklaşık 150 yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi. Tahvilin yüzde 40'ı ABD, yüzde 36'sı Birleşik Krallık, yüzde 11'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 9'u Türkiye, yüzde 4'ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Gerçekleştirilen yükümlülük yönetimi işlemi, dış borç stokunun kısa vadeli geri ödeme profiline yönelik uzun aradan sonra ilk kez gerçekleştirilen aktif bir borç yönetimi işlemi olarak kayıtlara geçti. İşlemle 2024 ve 2025 yıllarında gerçekleşecek yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelendi. Böylelikle, ortalama vadesi 1 yıldan az olan tahviller, 10 yıl 3 ay vadeli yeni bir tahville değiştirildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2024'te uluslararası sermaye piyasalarına yaklaşık 10,5 milyar dolar tutarında tahvil ihraç edilirken, bunun yaklaşık 8,6 milyar dolarlık kısmı nakit finansman olarak sağlandı.

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