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HSBC'den dolar/TL ve faiz indirimi tahmini

İngiltere merkezli dev banka HSBC, yıl sonu dolar/TL tahminini 36 olarak açıklarken, TCMB'den ilk faiz indiriminin 2025'in ilk çeyreğinde geleceğini öngördü.

12 Ağustos 2024 | 21:39
Son Güncellenme: 12 Ağustos 2024 | 22:02
HSBC'den dolar/TL ve faiz indirimi tahmini

HSBC, REER modeli küresel kurlar için adil değer hesapladığı raporunda Türk lirasına da yer verdi.  HSBC 2024 yılı sonunda ABD dolarının 36 TL ve euronun 37,8 TL olacağını öngördü.

Bloomberght'de yer alan habere göre banka yayınladığı raporda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ilk faiz indirimini 2025 ilk çeyrek de yapacağını öngördü. 2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını tahmin eden HSBC 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45, ikinci çeyrekte ise yüzde 40 olmasını bekliyor.

HSBC raporunda şu değerlendirmelere yer verdi:

"TL ve ZAR olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı ve iletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor. Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarsızlaşmanın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır. Bu nedenle, reel bir Döviz değerlenmesinin USD-TRY'de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket
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2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
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