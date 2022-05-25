HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 16,5’ten 17,5’e yükseltti. Banka ekonomistleri, 3. çeyrekte enflasyonun yüzde 90’lara yaklaşabileceğini de öngördü.

HSBC Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Kur Stratejisti Murat Toprak, Dolar/TL için yıl sonu tahminlerini 16,5’ten 17,5’e yükselttiklerini açıkladı.

Bankanın 24 Mayıs tarihli raporda, “Yüksek enflasyon ve düşük nominal faiz Türk lirası için yeni bir makro tema değil ama enflasyonun henüz tepe yapmadığı bir ortamda reel faiz dinamiği giderek artan bir şekilde TL aleyhinde seyrediyor” ifadeleri kullanıldı.

Raporda mevcut durumda yüzde 70’lerde açıklanan enflasyonun HSBC ekonomistlerinin tahminlerine göre 3. çeyrekte yüzde 90’a yaklaşabileceği belirtildi. Bu durumun Merkez Bankası’nın faiz artırmaya niyetli görünmediği bir ortamda reel faizin yeni bir rekor düşük seviyeye gerileyeceği anlamına geleceği ifade edildi.

Rapordaki değerlendirmelere göre bu nedenlerle yurt içi yerleşiklerin TL tutma isteği önümüzdeki aylarda azalıp, dolar/TL’nin daha da yükselmesine neden olabilir.

Yetkililer yeni önlemler ve yeni enstrümanlar açıklayabileceğine dikkat çeken banka ancak mevcut politika ve makro zeminde bunların TL üzerindeki etkisinin geçici olabileceğini belirtti. (Bloomberg HT)