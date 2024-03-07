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HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti

HSBC, kurda son dönemde beklediklerinden hızlı bir yükseliş yaşandığına ve enflasyondaki artışa işaret ederek 2024 yıl sonu dolar tahminini 33'ten 36 liraya yükseltti.

07 Mart 2024 | 10:15
HSBC, dolar/TL tahminini yükseltti

HSBC, son yayımladığı analizde dolar/TL tahmininde yükselişe gitti. Banka 2024 sonu dolar tahminini 33'ten 36 liraya yükselttiğini bildirdi.

TL'de son dönemde yaşanan değer kaybının beklediklerinden hızlı olduğu belirtilen raporda şu ifadeler yer aldı:

"Dövizle ilgili makro değişkenlerin birçoğu bu yılın başından bu yana çok fazla değişiklik göstermedi. Ancak enflasyon yükseldi ve TCMB TL'de beklediğimizden daha fazla nominal değer kaybı yaşanmasına izin verdi. TCMB hala döviz kurunu önemsiyor. Gerçekten de, bizim görüşümüze göre, 22 Şubat'ta TCMB döviz kurunu doğrudan politika odağı haline getirdi. "Sıkı para duruşundaki kararlılık, dezenflasyonun temel unsuru olan Türk Lirası'nın reel değerlenme sürecine katkı sağlamaya devam edecektir" açıklamasıyla TL'nin değer kazanması, enflasyon hedeflemesi kapsamında ara hedef haline geldi. Bu tür açıklamaların emsali olmadığından, önümüzdeki aylarda dövizdeki reel değerlenmenin Dolar/TL açısından ne anlama gelebileceğine bakmakta fayda var."

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