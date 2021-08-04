Uluslararası Para Fonu IMF, kripto paraları ulusal para birimi haline getirmeyi planlayan ülkeleri tekrar uyardı. IMF daha önce “Kripto varlıklar ulusal para birimi mi? Bir adım çok uzak” başlıklı blog yazısı yayımlamıştı. Burada dijital kripto para birimlerindeki volatilite konusunda uyarıyor bununla birlikte bu durumun spekülatörler tarafından nasıl kullanılabileceğine de dikkat çekiyordu.

Guardian’ın haberine göre ayrıca IMF şu uyarıda bulunuyor: “Bitcoin gibi bir kripto varlığın yaygın olarak benimsenmesinin en doğrudan maliyeti, makroekonomik istikrardır”

Blog, El Salvador’dan ismiyle bahsetmiyor ancak Orta Amerika ülkesi, bitcoin’i yasal para olarak kabul eden dünyada ilk ülke olacak.

Ülkenin kongresi, 39 yaşındaki başkanı tarafından haziran ayında yapılan bitcoin teklifini onayladı ve karar eylül ayında yürürlüğe girecek. Başkan Nayib Bukele, kripto para biriminin “finansal tabana yayılmanın”, yatırım ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmenin bir yolu olarak kullanılmasını ilan etti.

El Salvador’un bitcoin’i kabul etmesinin, 1 milyar dolardan fazla bir finansman programı aradığı IMF ile görüşmeleri karmaşık hale getirebileceğine dair endişeler bulunuyor.