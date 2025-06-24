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Korku endeksinde düşüşler yüzde 9'u buldu

Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 9 gerileyerek 18,10 seviyesine indi.

24 Haziran 2025 | 18:49
Korku endeksinde düşüşler yüzde 9'u buldu

ABD Başkanı Donald Trump, sabaha karşı yaptığı paylaşımda İsrail ile İran arasında tam ve eksiksiz ateşkes sağlandığını ve böylelikle savaşın sona ereceğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise herhangi bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulmasına dair bir anlaşmanın söz konusu olmadığını ancak İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasa dışı saldırganlığını durdurursa, yanıtlarını sürdürme niyetlerinin olmadığını söyledi.

İran tarafından henüz resmi bir açıklama gelmezken, ABD Başkanı Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi.

Söz konusu haber akışının ardından küresel risk iştahı artarken, pay piyasalarında ateşkes rallisi öne çıktı.

Küresel piyasalarda artan risk iştahıyla "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi, İsrail ve İran arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlanmasıyla yüzde 9 gerileyerek 18,10 seviyesine indi.

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 8,5 azalarak 69,5 dolara gerilerken, bugün de yüzde 3'e yakın düşüşle 67,4 dolar seviyelerine indi. Bugün yüzde 2 civarında azalan altının ons fiyatı da 3 bin 295,6 dolarla 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yeni günde Orta Doğu'daki çatışmaların sona ereceğine yönelik iyimserliklerin fiyatlamalara yansımalarının izlendiğini belirtirken, İran ile İsrail arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceği endişelerinin görece azalsa da sınırlı olarak devam ettiğini kaydetti.

 

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24 Haziran borsada gün sonu rakamları
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Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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