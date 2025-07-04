Küresel piyasalar ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikasının sonuçlarına yönelik belirsizlikler varlığını korurken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sık sık vurgu yaptığı istihdam verilerinden alınacak sinyallerin ülke ekonomisi hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Dün ülkede açıklanan verilere göre ABD'de özel sektör istihdamı, haziranda artış beklentilerinin aksine 33 bin kişi azalırken, Mart 2023'ten bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Analistler, azalışın ülkede iş gücü piyasasının sağlığına ilişkin endişelere yol açtığını belirterek, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri azaltabileceğini söyledi.

İstihdam piyasasında beklentilerin üzerinde bir soğumanın gerçekleşmesi durumunda Fed'in bu ay faiz indirimine gitmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu kaydeden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçmiş konuşmalarında istihdam piyasasında zayıflamanın olması durumunda erken aksiyon alabileceklerini söylediğini hatırlattı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, özel sektör istihdamı verisi sonrası Fed'in bu ay faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 26'ya yükselmesine karşın, eylülde faiz indirimi ihtimali ağır basmaya devam etti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Powell'a yönelik eleştirileri devam ediyor. Dün tekrar Powell'ı hedef alan Trump, istifa çağrısını yineledi.

Trump, Vietnam ile ticaret anlaşması yaptıklarını duyurdu

Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, başka ülke menşeli ürünlerin aktarılması durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

Buna karşılık Vietnam'ın ABD'ye ticaret konusunda tam erişim hakkı vereceğini kaydeden Trump, Vietnam'ın pazarlarını ABD'ye açacaklarını ve ABD'li firmaların sıfır gümrük vergisiyle ticaret yapabileceğini kaydetti.

S&P 500 ve Nasdaq endeksi rekor tazeledi

New York Borsası'nda ticaret anlaşmalarına yönelik iyimserlikler ve zayıf gelen istihdam verilerinin faiz indirim sürecini hızlandırabileceği beklentileriyle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazanırken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Kurumsal tarafta, Vietnam ile ticaret anlaşması yapıldığının duyurulması sonrasında ülkede önemli ölçüde üretim yapan şirketlerin hisselerindeki artışlar dikkati çekti. Nike'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde, Columbia'nın hisseleri yüzde 1,5 ve Deckers Outdoor'un hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kazandı.

ABD'de Bağımsızlık Günü nedeniyle yarın kapalı olacak New York Borsası bugün ise yarım gün işlem görecek.

Fed'in faiz indirimi yapabileceği beklentilerinin güçlenmesiyle tahvil piyasalarındaki hareketlilik dikkati çekiyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 4 baz puan yükselerek yüzde 4,29 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 4,27'de dengelendi.

Altının ons fiyatı 3 günlük yükseliş serisinin ardından, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 3 bin 350 dolardan işlem görürken, dolar endeksi yeni işlem gününe yüzde 0,1 yükselişle 96,8 seviyesinden başladı.

Brent petrolün varili ise yüzde 0,8 düşüşle 68,3 dolardan alıcı bulurken, bu hafta sonu yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısında ağustosta üretim artışı kararı alınacağı beklentisi satıcılı seyirde etkili oluyor.

Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün bölgede hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

İngiltere'de refah reformu yasa tasarına yönelik haber akışı yakından takip edilirken, Maliye Bakanı Rachel Reeves'e yönelik muhalafetin eleştirilerinin ardından İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Reeves'e destek verdi.

Öte yandan, bugün Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörüne ilişkin aktivite verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bir süredir imalat sanayi aktivitesindeki düşüşün devam ettiğini bölge ülkelerinde, hizmet sektöründeki genişleme büyüme beklentilerinin dengelenmesinde önemli rol oynuyor.

Dün Almanya'da DAX 40 yüzde 0,49, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,57 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düştü. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne pozitif başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya piyasalarında karışık bir seyir öne çıkarken, ABD ile Vietnam arasındaki ticaret anlaşmasının bölgedeki müzakere iyimserliklerini beslemesiyle risk iştahını artırıyor.

Japonya ile ABD arasında bir süredir devam eden müzakerelerden henüz sonuç alınamaması ülkede risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, tarife ertelemelerinin son günü olan 9 Temmuz öncesinde Japonya'nın ABD ile bir ticaret uzlaşısına gitmesi ihtimali giderek azalıyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin hizmet sektörü PMI 51,7 ile bir önceki aya göre artarken, sektörde genişlemeye işaret etti. Çin tarafında ise Caixin hizmet sektörü PMI 50,6 ile beklentilerin gerisinde gerçekleşirken, güçlü kalmayı sürdürdü.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde gözler enflasyon verilerinde

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 10.189,02 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 12.174,00 puanda işlem gördü.

Bugün açıklanacak haziran ayına ilişkin enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,53 artacağını tahmin ediyor. Haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,53), bir önceki ay yüzde 35,41 olan yıllık enflasyonun yüzde 35,26'ya ineceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi haziran ayı itibarıyla yüzde 30,41 oldu.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 düşüşle 39,7750'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,4 yükselişle 39,9100'dan işlem görüyor.

Öte yandan, Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi", dün, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan Kanun, iklim değişikliği ile mücadelede esas olan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum faaliyetlerini, planlama ve uygulama araçlarını, gelirleri, izin ve denetim ile bunlara ilişkin yasal ve kurumsal çerçevenin usul ve esaslarını kapsıyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi

10.55 Almanya, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, mayıs ayı dış ticaret dengesi

15.30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, haziran ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, haziran ayı ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ABD, haziran ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, haziran ayı ISM hizmet sektörü PMI

17.00 ABD, mayıs ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, mayıs ayı dayanıklı mal siparişleri