Küresel piyasalar haftaya karışık başladı: 17 Şubat veri gündemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Söz konusu adımların ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı, ülkenin ticaret ortaklarının da ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntılarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Bununla birlikte, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederse, daha iyi enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimi yapacağı anlamına gelmeyeceğini söyledi.

DOLAR, ALTIN, PETROL

Cuma günü açıklanan makroekonomik veriler sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,45 seviyesini görmesinin ardından şu sıralarda yüzde 4,48 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise haftaya yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı cuma günü 2 bin 885,43 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,7 artışla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,6 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,37 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 yükseldi. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif seyirle başladı. ABD'de piyasalar Başkanlar Günü dolayısıyla bugün kapalı olacak.

AVRUPA PİYASALARI

Avrupa borsalarında cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi girişimlerine yönelik haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün verdiği röportajda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin diyalog için güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "Artık savaşı değil, barışı konuşacağız." dedi.

Eski ABD yönetimi ile diyaloğun olmadığına dikkati çeken Peskov, Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme yönündeki yaklaşımına değer verdiklerini dile getirdi.

Konuya ilişkin, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gitmek üzere hazırlandıklarına yönelik haber akışı da dikkati çekiyor.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili olarak ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini söylemişti.

ABD'nin Avrupa Birliğine (AB) yönelik ek gümrük vergisi söylemlerine yönelik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Cuma günü Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması halinde buna misilleme yapacaklarını söyledi.

Daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağına işaret eden von der Leyen, "İşte bu yüzden ticaret savaşlarının ve cezalandırıcı tarifelerin hiçbir anlamı olmadığına inanıyoruz." dedi.

Von der Leyen, gümrük tarifelerinin vergi anlamına geldiğine ve enflasyonu artırabileceğine dikkati çekerek, "Gümrük vergilerinin transatlantik tedarik zincirlerini ne kadar hızlı etkileyebileceğini biliyoruz. Bunun iyi bir iş olduğuna inanmıyoruz." ifadesini kullandı.

Bölgede cuma günü açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Cuma günü, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 düşerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARI

Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, teknoloji sektörü öncülüğündeki alıcılı seyir dikkati çekiyor.

Cumartesi günü Çin'de açıklanan veriler takip edilirken, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi (SAFE), Ocak-Aralık 2024 dönemine ait cari işlemler hesabının 422 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

Bu dönemde, dış ticarette 767,9 milyar dolar fazla, hizmet alım-satımlarında 228,8 milyar dolar açık, yatırımlar ve döviz girdilerinde 131,9 milyar dolar açık ve cari transferlerde 14,8 milyar dolar fazla kaydedildi. Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise yüzde 2,2 oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) çeyreklik yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülkede aralık ayı sanayi üretimi ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 1,6 azaldı. Aynı döneme ilişkin kapasite kullanım oranı aylık yüzde 0,2 düştü.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

YURT İÇİNDE PİYASALAR

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan tamamladı.

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,4 artışla 36,2240'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,2070 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: