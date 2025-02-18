Küresel piyasalar pozitif seyrediyor: 18 Şubat veri gündemi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve ekonomi politikalarına yönelik adımları sonrasında ülkenin önemli ticaret ortakları gelecek dönemdeki olası senaryolara hazırlık yapmayı sürdürüyor.

Dün açıklamalarda bulunan Şi, özel sektörün sorunlarını ele almak üzere, üst düzey devlet ve parti yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin buluştuğu sempozyumdaki konuşmasında, özel sektörü geliştirmeye yönelik ilkelerin ve politikaların Çin karakterindeki sosyalist sisteminin parçası olduğunu belirterek, "Bunlar değişemez ve değişmeyecek." dedi

Devletin özel işletmelerin ve girişimcilerin yasal haklarını koruyacağı sözünü veren Şi, "Ancak ülkemizin kanunla yönetilen bir sosyalist ülke olduğunu, özel girişimlerin yasa dışı faaliyetlerinin soruşturmadan ve cezalandırmadan kaçamayacağını da unutmamamız gerek." ifadesini kullandı.

Şi, özel sektörün karşılaştığı güçlüklerin ve sınamaların sanayideki dönüşümden ve yeniden yapılanmadan kaynaklandığını, bunların uzun vadeli değil geçici olduğunu ve üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Merkezi hükümetin özel sektör firmalarını destekleyeceğini, adil rekabet ve üretimin önündeki engelleri kaldıracağını kaydeden Şi, "Rekabetçi altyapı sektörlerini piyasaya açacak, özel şirketlerin finansman zorluklarını ve yüksek finansman maliyetlerini çözmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Analistler, Çin'in ABD'nin ek gümrük vergisi yaptırımlarından minimum şekilde etkilenmek için ülkedeki özel sektörün rekabetçiliğini artırmaya çalıştığını ifade ederek, yönetimin sektörel kırılganlığı da azaltmak istediğini söyledi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) Trump'ın ticaret ve ekonomi politikaları sonrası atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler de yatırımcıların odağında olmayı sürdürüyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman para politikasının şu anda iyi bir yerde olduğunu belirterek enflasyonun temel ölçütlerinin yüksek olduğunu, fiyat değişim oranının bu yıl daha da ılımlı olmasını beklediğini söyledi.

Bowman, yukarı yönlü riskler olduğunu ve yüzde 2 hedefine geri dönüşün yavaş ve düzensiz olduğunu ifade ederek, "Federal fon oranını daha tarafsız bir politika duruşuna doğru taşıma sürecinde yeni bir aşamaya girdiğimizden, beni ihtiyatlı ve kademeli bir yaklaşımı tercih etmeye yönlendiren birkaç husus var." dedi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da, yetkililerin enflasyon konusunda daha fazla ilerleme beklediği bir dönemde para politikasının iyi konumlandırıldığını söyledi.

Harker, geçen yılki üç faiz indiriminden sonra politikanın "kısıtlayıcı" olmaya devam ettiğini ve faiz oranlarının uzun vadede düşmeye devam etmesini beklediğini kaydederek, ekonomik büyüme ve üretimin dirençli kaldığını, işgücü piyasasının dengede olduğunu ifade etti.

Para politikasında Fed'in temkinli bir strateji izlemesinin beklenildiğini ifade eden analistler, Trump yönetiminin hazırlık yaptığı mütekabiliyet esasına dayanan tarifelerin etkilerinin izleneceğini ifade etti.

Analistler, para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirim tarihine yönelik fiyatlamalarda da oynaklığın devam ettiğini kaydederek, haziran ve temmuz aylarının öne çıktığını ancak makroekonomik veriler ve ticaret politikasına yönelik haber akışının fiyatlamaları değiştirebileceğini söyledi.

DOLAR, ALTIN VE PETROL

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,51'e yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,4 artışla 107 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı dün 2 bin 899,33 dolardan kapanırken, yeni günde yüzde 0,4 artışla 2 bin 910 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 75,1 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda dün Başkanlar Günü dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

AVRUPA PİYASALARI

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir öne çıkarken, savunma şirketleri öncülüğündeki alıcılı seyir dikkati çekti.

Bölgede savunma sanayi şirketlerinin hisseleri, askeri harcamaların gelecekte daha da artabileceği ihtimaliyle değer kazandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayarak, yeni harcama hedefinin mevcut yüzde 2 seviyesinin "çok üzerine çıkacağını" ve ABD'nin bu taahhüdü yakından izleyeceğini söylemişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, dün ülkesinin ulusal güvenliğinin kuşaklar boyu sürecek bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirterek, tüm Avrupa'nın savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, bölge genelinde resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddelerinden olmayı sürdürürken, bu hafta açıklanacak İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin Avro Bölgesi'ndeki ekonomik gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra bugün İngiltere Merkez Bankasının (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in yapacağı konuşma yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 yükseldi. DAX 40 endeksi kapanışta rekor tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARI

Asya tarafında pozitif bir seyir izlenirken, Çinli teknoloji şirketleri öncülüğündeki yükseliş risk iştahını destekliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in açıklamaları ve Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'in Çinli teknoloji şirketlerine yönelik iyimserlikleri beslemesi piyasalardaki alıcılı seyirde etkili oluyor.

Hong Kong'da işlem gören Çin'in önde gelen teknoloji firmalarından Alibaba'nın hisseleri yüzde 4,4, akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin hisseleri yaklaşık yüzde 6, video oyunları firması Tencent'in hisseleri yüzde 3,4 ve çevrimiçi hizmetler firması Meituan'ın hisseleri yüzde 4 artışla işlem görüyor.

Japonya tarafında ise 10 yıllık devlet tahvil getirileri yüzde 1,41 seviyesine çıkarak Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, ülkedeki enflasyonun güç kazanacağına yönelik beklentiler ve Fed'in gevşeme döngüsüne ilişkin belirsizliklerin tahvil piyasaları üzerinde etkili olduğu ifade etti.

Öte yandan, Avustralya Merkez Bankası, ülkedeki güç kaybeden enflasyona paralel olarak Ekim 2020'den bu yana ilk kez referans faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 4,35'ten yüzde 4,1'e çekti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9 yükseldi.

YURT İÇİNDE PİYASALAR

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kaybederek 9.836,49 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 36,2429'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,2460 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Konut Fiyat Endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının yanı sıra, İngiltere'de işsizlik oranı, Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew Ekonomik Güven Endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 seviyelerinin destek, 9.900 ve 10.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: