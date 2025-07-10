Küresel piyasalarda Fed tutanakları etkisi

ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret geriliminden kaynaklı endişeler devam ediyor.

Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin Trump'ın ithalat vergilerinden kaynaklanan fiyat şoklarının "geçici veya mütevazı" olması beklendiğinden, bu yıl içinde faiz indirimlerinin uygun olacağını düşündüklerini belirtilmesiyle beraber küresel piyasalarda risk iştahı arttı.

Analistler, toplantı tutanaklarının ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının bu yıl faiz indirimlerini olumsuz etkilemeyeceğine dair umutları artırdığını söyledi.

Tutanaklar, Fed yetkililerinin çoğunun bu yıl politika faizinin düşürülmesinin uygun olacağını değerlendirdiğini, birkaç yetkilinin ise temmuzda faiz indirimine açık olduğunu ortaya koydu.

Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımında, politika faiz oranının en az 3 puan yüksek olduğunu belirterek, faizlerin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Trump'ın açıklamaları tarifeler üzerinden ticaret gerilimlerinin yeniden artmasına ve risk algısının devam etmesine neden oldu.

Öte yandan Bitcoin fiyatı da artan risk iştahı ve kurumsal alımların etkisiyle 112 bin doları test etti.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Fed tutanaklarında enflasyonun ılımlı olabileceğinin belirtilmesinin ardından yüzde 4,42'den, yüzde 4,34 seviyelerine geriledi.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 97,4 seviyelerinde seyrederken, altının on fiyatı da Fed'in faiz indirimlerine ilişkin iyimserliğin artmasıyla yüzde 0,3 artışla 3 bin 323 dolardan işlem görüyor.

New York borsası pozitif seyretti

New York borsasında dün ABD'li çip şirketi Nvidia öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Nvidia'nın hisse fiyatı gün içinde 164,42 dolara kadar tırmandı ve tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Böylelikle şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aştı. Nvidia bu eşiği geçen ilk şirket oldu.

Avrupa borsalarında da Bölgenin ABD ile ticaret konusunda anlaşma sağlayacağına dair iyimserliğin devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük anlaşmazlığında ay sonuna kadar bir uzlaşma sağlanacağına dair "ihtiyatlı iyimserlik içinde" olduğunu söyledi.

Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyrediyor

Asya borsalarında da bugün New York borsasındaki yükselişlerin etkisiyle genel olarak pozitif bir seyir izleniyor.

Analistler, Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın ABD ile diğer ülkeler arasında devam eden ticaret gerilimlerinden dolayı yükselişlerin sınırlı olduğunu söyledi.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da haziran ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık da yüzde 2,9 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Borsa günü yükselişle tamamladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 10.167,26 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,35 üzerinde 12.019 puandan işlem gördü.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,0430'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 40,0360'tan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları