Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

ABD'de 5 Kasımda yapılan 60. başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris'e yaklaşık 5 milyon oy fark atarak ABD'nin 47. Başkanı seçildi. Trump, ocak ayında yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlayacak.

Siyasi taraftaki belirsizliklerin geride bırakılması sonrası gözler Fed'e çevrilirken, Trump başkanlığında bankanın izleyeceği politikalar da merak ediliyor.

Analistler, bugünkü toplantıdan çıkacak karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem politikalara ilişkin ipuçları aranacağını belirterek, alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Trump'ın izlemesi beklenen politikaların enflasyonist etkilerinin daha güçlü olabileceği endişesinin öne çıktığını belirten analistler, bu durumun Fed'i faiz indirimlerinde daha yavaş adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini 25 baz puan düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Trump'ın başkanlık koltuğuna ikinci kez oturacağına ilişkin sonuçların ardından kripto para, dolar ve hisse senetlerindeki yükselişin yanı sıra altının ons fiyatındaki düşüş dikkati çekti.

Buna göre, Bitcoin'in fiyatı 76 bin 400 doları aşarak rekor tazelemesinin ardından yüzde 9,6 yükselişle 76 bin 102 dolardan kapanırken, şu sıralarda bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 74 bin 410 dolardan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise söz konusu sonuçların ardından 105,44 seviyesine yükselerek Temmuz 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Endeks, dün yüzde 1,6 yükselişle 105,1 seviyesinden kapanırken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 105 seviyesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün gün içinde yüzde 4,48'e yaklaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından gün sonunda yüzde 4,43 seviyesinde dengelendi.

Dün yüzde 3 değer kaybederek 2 bin 660,75 dolardan kapanan altının ons fiyatı yeni günde de düşüş eğilimini sürdürerek, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 658 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 0,5 düşerek 75,06 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 75,2 dolardan alıcı buluyor.

Kurumsal tarafta ise ABD'de Trump'ın seçim zaferi sonrasında yüzde 15'e yakın artış kaydeden Tesla'nın hisse fiyatı yılın en yüksek seviyesini gördü.

Finans şirketlerinin hisselerindeki ralli de dikkati çekti. ABD'li bankalardan JPMorgan Chase'in hisseleri yüzde 11,5, Bank of America'nın hisseleri yüzde 8,4 ve Goldman Sachs ile Wells Fargo'nun hisseleri yüzde 13,1 yükseldi.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 3,57, S&P 500 endeksi yüzde 2,53 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 yükseldi. Söz konusu yükselişle üç endeks de dün rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da BoE 'nin fai kararı bekleniyor

Avrupa borsaları dün ABD'de başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasının ardından, otomotiv ve temiz enerji şirketleri öncülüğünde düşüşle kapanırken, bölgede gözler bugün açıklanacak İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararına çevrildi.

Trump'ın zaferinin Avrupa'nın ABD'ye ihracatını olumsuz etkileyebileceği yönündeki endişeler piyasalarda satış baskısına neden olurken, özellikel Alman otomotiv şirketlerinin hisselerinde yüzde 6'yı bulan kayıplar görüldü.

Trump'ın seçim kampanyası sürecinde temiz enerjiye karşı açıklamalarının etkisiyle, dün Avrupa Yenilenebilir Enerji Endeksi yüzde 9,5 düşüşle kapandı. Avrupalı temiz enerji şirketlerinin hisselerinde yüzde 10'u aşan değer kaybı yaşandı.

Öte yandan, dün piyasalar kapandıktan sonra Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un, Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldığı bildirildi.

Almanya'da mevcut koalisyon hükümeti, 2025 bütçesi, ikinci emeklilik paketi ve "Büyüme Girişimi-Almanya için Yeni Ekonomik Dinamikler" adı verilen bir büyüme paketi üzerinde anlaşmakta zorluk yaşıyordu.

Özellikle FDP'nin mali açıdan şahin tutumu 2025 için hazırlanacak bütçe konusunda ortakları anlaşmazlığa düşürdü ve ülkede hükümet krizi havası oluşturdu.

Lindler'in görevden alınmasının ardından Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 15 Ocak 2025'te Federal Meclisten güven oyu isteyeceğini açıkladı.

Para politikası tarafında bugün BoE'nin politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Bu gelişmelerle, dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında Japonya hariç pozitif seyir

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, ABD endekslerindeki yükseliş ve olumlu veri akışının etkisiyle risk iştahında toparlanmalar gözleniyor.

ABD'de Trump'ın galip gelmesinin ardından Çin'e yeni yaptırımlar uygulayabileceği endişesi varlığını korumasına karşın, Çin hisselerinde beklentilerin üzerinde gelen dış ticaret verileri sonrası alıcılı bir seyir izleniyor.

Bugün bölgede açıklanan verilere göre, Çin'de ekim ayında dış ticaret fazlası 95,72 milyar dolar seviyesinde gerçekleşerek 75 milyar dolar seviyesinde bulunan tahminleri geride bıraktı. Ekim ayında ihracat yıllık bazda 12,7 artarak beklentileri aşarken, ithalat da yüzde 2,3 azalış kaydetti.

Analistler, söz konusu veride Trump'ın başkan olması halinde ek gümrük vergileri ve kısıtlamalar uygulayabileceği endişesi sonrası artan siparişlerin etkili olduğunu söyledi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,83 değer kazanarak 8.862,32 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 düşüşle 34,2025'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın hemen altında 34,1950'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve Fed'in faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere, ekim ayı BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

18.00 ABD, eylül ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

22.00 ABD, ekim ayı Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısı