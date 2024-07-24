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  • TCMB'den bankalara talimat: Döviz karşılığı TL swap işlemleri sona eriyor

TCMB'den bankalara talimat: Döviz karşılığı TL swap işlemleri sona eriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında, kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap işlemlerine yarından itibaren son verecek.

24 Temmuz 2024 | 16:13
Son Güncellenme: 24 Temmuz 2024 | 16:14
TCMB'den bankalara talimat: Döviz karşılığı TL swap işlemleri sona eriyor

TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerine son veriyor
 

TCMB, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla bir adım daha attı.

Bankalara gönderilen talimata göre, kotasyon yöntemi ile gerçekleştirilen döviz karşılığı TL swap piyasası işlemlerine yarından itibaren son verilecek.

TCMB'nin dün bankalara gönderdiği talimatta da sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenlenebileceği belirtilmişti.

 

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Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Borsada dün bilanço tarihi açıklayan 3 şirket
Borsada bu hafta temettü dağıtan 12 şirket
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Migros (MGROS) yurt dışı bağlı ortaklık satışını duyurdu
Yapı Kredi Almanya'da banka satın aldı
Trabzonspor yeni transferini KAP'a bildirdi
Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı
Naturelgaz (NTGAZ) bedelsiz tarihini açıkladı
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