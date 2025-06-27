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  • Nasdaq ve S&P 500 endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü

Nasdaq ve S&P 500 endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü

ABD Başkanı Donald Trump'ın "karşılıklı tarifeleri" açıklaması sonrasında gördüğü sert kayıpların ardından toparlanan S&P 500 ile Nasdaq endeksleri, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.

27 Haziran 2025 | 19:10
Nasdaq ve S&P 500 endeksleri tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü

Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifeler sonrasında sert düşüşle sarsılan endeksler, tarife ertelemeleri ve ilan edilen ticaret anlaşmaları sonrasında bu kayıplarını telafi etti.

S&P 500 endeksi, Türkiye saati ile 17.10 itibarıyla yüzde 0,56 artışla 6.175,35 puana çıkarken, Nasdaq endeksi de aynı dakikalarda yüzde 0,57 kazançla 20.282,97 puana yükseldi. Böylelikle endeksler rekor tazelemiş oldu.

​​​​​​​Trump'ın geçen yıl kasım ayındaki seçim zaferi sonrasında kurumsal vergi indirimleri ve düzenlemelerin azaltılması gibi beklentilerle rüzgarı arkasına alan ABD pay piyasalarında endeksler, tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Nasdaq endeksi geçen yıl aralık ayında 20.173,89 puan ile kapanış rekoru kırmış, S&P 500 endeksi de bu yıl şubat ayında 6.144,15 puanla en yüksek kapanış değerini görmüştü.

S&P 500 endeksi Trump'In tarife açıklamaları sonrasında nisan ayı başlarında 4.835,04 puana kadar gerilemiş, Nasdaq endeksi de 14.784,03 puana kadar düşmüştü.

Analistler, piyasaların ABD'nin ticaret anlaşmalarına dair iyi haberler aldığına işaret ederek, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in Trump'ın ticaret ortaklarına tanıdığı 90 günlük tarife ertelemesinde son tarihin "kritik" olmadığını belirterek, bu sürenin uzatılabileceğinin sinyalini verdiğini anımsattı.

Trump'ın da Çin ile ticaret anlaşması imzalandığını söylediğini kaydeden analistler, ancak ayrıntıların hala eksik olduğunu dile getirdi.

Analistler, Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve ateşkesin ardından yaşanan alım ivmesine de değinerek, ancak risk iştahının daha da yükselmesi için daha güçlü ekonomik verilere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

 

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Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 5 hissede tedbir kararı
KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
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