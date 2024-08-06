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Piyasalar duruldu, tahvil faizleri yeniden yükselişte

Küresel piyasalar dün görülen güçlü satış baskısının ardından toparlanma eğilimine girerken, tahvil faizlerinde de yeniden artış başladı.

06 Ağustos 2024 | 11:52
Piyasalar duruldu, tahvil faizleri yeniden yükselişte

Devlet garantili, düşük riskli ve sabit getirili varlıklara yatırım yapanların tercihi olan devlet tahvillerinde faizler piyasaların durulmasıyla yükselişe geçti.

Tahvil faizleri ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa gibi çok sayıda ülkede hızla arttı.

ABD 10 yıllık hazine tahvil faizleri dün en düşük 3,66 seviyesini görürken bugün 20 baz puan yükselerek 3,86'ya çıktı. ABD'de 2 yıllık hazine tahvili getirisi de 3,65'ten 35 baz puan artarak 4'e çıktı.

Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 2,07 seviyesine kadar inerken bugün 15 baz puan artarak 2,22 seviyesine ulaştı. Ülkenin 2 yıllık tahvil faizleri ise dün 2,16 seviyesindeyken bugün 33 baz puan yükselişle 2,39'u gördü.

İngiltere'de 10 yıllık tahvil faizleri dün 3,74 seviyelerindeyken bugün 21 baz puan yükselişle 3,95'e çıktı. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 20 baz puan artarak 3,67'ye ulaştı.

Fransa'da 10 yıllık tahvil faizleri dün 2,90 seviyesindeyken bugün 8 baz puan artışla 2,98'e, 2 yıllık tahvil faizleri ise 20 baz puan yükselişle 2,65'e tırmandı.

İspanya'da 10 yıllık tahvil faizleri dün 3 seviyesine gerilerken bugün 9 baz puan artışla 3,09'a yükseldi. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 2,57'den 15 baz puan artışla 2,72'ye çıktı.

İtalya'da 10 yıllık devlet tahvilleri dün 3,60 olurken bugün 8 baz puan artışla 3,68'i, 2 yıllık tahvil getirileri de 12 baz puan artışla 2,91'i gördü.

Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri dün 0,75 seviyesindeyken bugün 16 baz puan artışla 0,91'e çıktı. Ülkenin 2 yıllık tahvili faizleri de 4 baz puanlık artışla 0,29'a çıktı.

Çin'in 10 yıllık tahvilleri dün 2,09 seviyesindeyken bugün 6 baz puan artışla 2,15'e tırmandı, 2 yıllık tahvilleri ise 1,50 seviyelerinde yatay seyir gösterdi.

Dün, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırım döngüsüne girmiş olabileceği yönündeki beklentilerin ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından küresel piyasalarda güçlü satış baskısı yaşanmıştı.

Piyasalardaki düşüşün ardından ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,68'e gerileyerek 26 Haziran 2023'ten beri en düşük seviyeyi görmüştü.

Benzer eğilim, ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerin tahvil faizlerinde de gözlenmişti.

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Turkcell'den (TCELL) geri alım açıklaması
'Muhteşem 7'li 700 milyar dolar geriledi
Avrupa borsaları sert düşüşle kapandı
Borsada salı günü bedelsiz sermaye artırımı yapacak 3 şirket
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