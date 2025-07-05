Piyasalar yeni haftada neler bekliyor?

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı politikaların ekonomi ve ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler devam ediyor.

Küresel çapta başta tarifeler olmak üzere birçok belirsizlik unsuru mevcutken, ABD Başkanı Trump'ın sık değişen politikaları da yatırımcıların karar alma süreçlerini zorlaştırıyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından düzenlenen ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, faizleri yeniden düşürmeye başlamadan önce daha fazla veri elde etmek ve tarifelerin etkilerini görmek istediklerini söyledi.

Emtia fiyatları haber akışıyla pozitif bir seyir izlerken, altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 1,9 artışla 3 bin 337 dolara, gümüşün ons fiyatı yüzde 2,58 yükselişle 36,9 dolara çıkarken, Brent petrolün varili de yüzde 2,40 değer kazancıyla 67,9 dolardan haftayı tamamladı.

ABD'de gündem Fed tutanakları

New York borsasında geçen hafta pozitif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında, S&P 500 yüzde 1,72, Nasdaq endeksi yüzde 1,48 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,30 değer kazandı.

Ülkenin dış ticaret açığı ise mayısta yüzde 18,7 artışla 71,5 milyar dolara çıkarken, ihracatı yüzde 4, ithalatı yüzde 0,1 azaldı.

Küresel piyasalarda gelecek hafta FOMC toplantı tutanakları, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri takip edilecek.

Euro Bölgesinde perakende satışlar takip edilecek

Avrupa borsaları geçen hafta karışık bir seyir izlerken, Avrupa Birliği (AB) ile ABD’nin tarifeler konusunda anlaşma sağlayıp sağlayamayacağına ilişkin gelişmeler yakından takip edildi.

Avrupa Merkez Başkanı (ECB) Christine Lagarde, Alman televizyonunda katıldığı bir programda, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lagarde, mevcut faiz oranlarının uygun seviyede olduğunu ve bankanın yüzde 2’lik orta vadeli enflasyon hedefine bağlı kaldığını söyledi.

Gelecek haftanın veri takviminde pazartesi Euro Bölgesinde perakende satışlar, Almanya'da sanayi üretimi, cuma İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon verileri takip edilecek.

Asya'dan hangi haberler gelecek?

Asya borsaları geçen hafta Çin hariç satış ağırlıklı seyrederken, Trump'ın "tarife mektupları"na ilişkin endişeler ve açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyaller risk iştahını törpüledi.

Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı, Pekin'in ABD ile ticaret görüşmelerinde haziranda sağlanan anlaşmaları sürdürmek için yakın iş birliği içinde çalıştığını bildirdi.

Gelecek hafta salı Japonya'da dış ticaret dengesi, çarşamba Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe Japonya'da ÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde ödemeler dengesi verilerini takip edilecek

Gözler yeni haftada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

AA Finans'ın TCMB tarafından 11 Temmuz'da açıklanacak "Mayıs 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının mayıs ayında 1 milyar 84 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 280 milyon dolar ile 4 milyar 800 milyon dolar arasında değişti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 22 milyar dolar aralığında yer aldı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi Hazine nakit dengesi, perşembe sanayi üretimi, cuma ödemeler dengesi verileri takip edilecek.