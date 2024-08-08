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Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 0,91 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

08 Ağustos 2024 | 10:37
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, temmuzda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 2,19, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 0,91 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 1,81, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,55 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37 yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,2 ve dolar yüzde 0,86 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 0,54, DİBS yüzde 0,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,11 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 1,44 ve dolar yüzde 2,1 oranlarında kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,7, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,64 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,46, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,21 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,92 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,94 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

Yıllıkta en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinden

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,54, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,59 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 7,8 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 12,24, avro yüzde 13,97, mevduat faizi (brüt) yüzde 15,44 ve DİBS yüzde 32,02 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 5,8, dolar yüzde 23,31, avro yüzde 24,82, mevduat faizi (brüt) yüzde 26,11 ve DİBS yüzde 40,59 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
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