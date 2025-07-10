ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasının ardından, kahve fiyatlarında sert artış yaşandı.

Trump, bu kararın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Financial Times'ın haberine göre Trump, Truth Social platformunda yayımladığı açıklamasında, Brezilya hükümetini ifade özgürlüğüne saldırmakla suçladı ve eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’ya karşı bir “cadı avı” yürütüldüğünü iddia etti.

Bu açıklamanın ardından New York’ta işlem gören Arabica kahvesinin vadeli fiyatları yüzde 3,5'in üzerinde artış gösterdi.

Son yıllarda Brezilya ve Vietnam’da yaşanan zayıf hasatlar nedeniyle Arabica ve Robusta kahve fiyatları küresel çapta yükselmişti.

Londra merkezli Robusta vadeli fiyatları, bu yıl ton başına 5.700 dolara ulaşarak rekor seviyeye çıkmıştı. Arabica çekirdeklerinin fiyatı da geçen yıl yüzde 70 artışla pound başına 4,20 dolara yükselmişti.

Brezilya karşılık vereceğini açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump’ın Brezilya’dan ithal edilen ürünlere yüzde 50 gümrük tarifesi getirme kararına karşılık vereceklerini açıkladı.

Lula da Silva, ABD’nin son 15 yılda Brezilya ile ticaretinde ise yaklaşık 410 milyar dolarlık bir fazla verdiğini hatırlattı.