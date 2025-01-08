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TÜİK açıkladı: 2024'te en fazla hangisi kazandırdı?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Aralık 2024'te en yüksek aylık reel getiri yüzde 6,02 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, geçen yıl genelinde en fazla kazanç ise külçe altından elde edildi.

08 Ocak 2025 | 10:49
Son Güncellenme: 08 Ocak 2025 | 12:00
TÜİK açıkladı: 2024'te en fazla hangisi kazandırdı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2024 dönemi ve geçen yıl geneline ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, geçen ay aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 6,68, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,02 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,08, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,61, dolar yüzde 1,21 oranlarıyla yatırımcısına reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,29 ve külçe altın yüzde 1,46'yla yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 2,43, DİBS yüzde 1,97, dolar yüzde 0,57 reel getiri sağlarken, avro yüzde 0,91, külçe altın yüzde 2,08 kayba yol açtı.

Mevduat faizi (brüt) 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,97, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,97 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,30, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,78 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,6 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,65, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,9 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

YILLIKTA EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20,35, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,13 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 6,12, BIST 100 endeksi yüzde 0,15 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, dolar yüzde 6,43, DİBS yüzde 7,52, avro yüzde 10,22 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 5,53, BIST 100 endeksi yüzde 10,85, dolar yüzde 16,71, DİBS yüzde 17,68, avro yüzde 20,09 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı. AA

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