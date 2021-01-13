Bitcoin hesabının şifresini unutan bir Alman yazılımcının şifresini doğru tahmin edebilmek için sadece iki hakkı kaldı. Stefan Thomas adlı yazılımcı eğer tahmin haklarını yanlış kullanırsa 220 milyon dolar kaybedecek.

Son bir yılda yüzde 340 değer kazanan Bitcoin yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Bu kişilerden biri de Alman yazılımcı Stefan Thomas. Ancak San Francisco’da yaşayan Thomas bu kazancını kaybetmek ile karşı karşıya.

Bundan 10 yıl önce yaptığı bir iş karşılığında tanesi ortalama 4 dolardan 7 bin 2 bitcoin alan Thomas, şu sıralar 1 bitcoinin 35 binli rakamlara ulaşması ile milyoner oldu. Ancak çok önemli bir sorunu var…

ŞİFREYİ UNUTTU, İKİ HAKKI KALDI

Thomas bu hafta New York Times’a yaptığı açıklamada, şifresini unuttuğunu ve yaptığı 8 denemenin ardından hard diskinde yer alan elektronik cüzdanına erişebilmek için sadece iki şifre hakkı kaldığını belirtti.

NTV’de yer alan habere göre, Thomas bu iki hakkında da doğru şifreyi giremezse 220 milyon dolar değerindeki kripto paraya ulaşamayacak.

Başka bir deyişle Alman yazılımcı yanlış şifre girerse 220 milyon dolar kaybedecek.

Times’ın raporuna göre dünya genelinde kripto paraların yüzde 20’si cüzdanlara erişimin kaybedilmesi sebebiyle kayıp.