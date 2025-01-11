ARA
DOLAR
35,40
0,21%
DOLAR
EURO
36,30
-0,51%
EURO
GRAM ALTIN
3060,94
0,94%
GRAM ALTIN
BIST 100
9910,61
-0,90%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıranlar, kaybettirenler

Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,63, avro/TL yüzde 0,19 azalış kaydederken, altının gram fiyatı yüzde 1,59, dolar/TL yüzde 0,12 artış kaydetti.

11 Ocak 2025 | 09:25
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıranlar, kaybettirenler

BIST 100 endeksi, en düşük 9.865,74 puanı ve en yüksek 10.159,14 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,63 altında 9.910,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 yükselişle 20 bin 752 liraya çıktı.

  • Geçen hafta sonu 5 bin 45 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,61 artarak 5 bin 126 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,12 değer kazanarak 35,4110 liraya çıkarken, avro yüzde 0,19 azalışla 36,3310 liraya indi.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,42 ve emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,91 ile "para piyasası" fonları oldu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 3060,94 0,94%
  • ALTIN ONS 2689,16 0,73%
  • BIST 100 9910,61 -0,9%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,815 -0,196%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44288 0,2773%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 101,75 -0,4426%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,404 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0245 -0,547%
  • EURO/TURK LIRASI 36,3043 -0,5128%
  • STERLIN/DOLAR 1,22091 -0,82409%
Borsa Haberleri
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
SPK'dan sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları
EgeYapı GYO ne zaman borsada işlem görecek?
Borsa İstanbul’dan bir hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul’dan bir hissede emir paketi tedbiri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
Borsa İstanbul, 2025’e ‘temkinli iyimser’ giriyor
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 4 bedelsiz onayı var
Türkiye, 2024'te halka arzlarda Avrupa birincisi
Yabancı yatırımcı 2025'e borsada alımla başladı
Türk Hava Yolları, 2024 rakamlarını açıkladı
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 300
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (8 Ocak)
SPK'dan 2 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL