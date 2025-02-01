ARA
DOLAR
35,84
0,18%
DOLAR
EURO
37,15
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
3226,26
0,34%
GRAM ALTIN
BIST 100
10004,38
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Piyasalar
  • Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıranlar, kaybettirenler

Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıranlar, kaybettirenler

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,99, avro/TL yüzde 0,51 azalırken altının gram fiyatı yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,47 artış kaydetti.

01 Şubat 2025 | 09:38
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıranlar, kaybettirenler

BIST 100 endeksi, en düşük 9.962,56 puanı ve en yüksek 10.180,41 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,99 altında 10.004,38 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,57 artışla 3 bin 236 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,55 yükselişle 21 bin 931 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 5 bin 337 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,56 artarak 5 bin 420 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,47 değer kazanarak 35,8580 liraya çıkarken avro yüzde 0,51 azalışla 37,2210 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,06, emeklilik fonları yüzde 0,48 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 1,07 ile "borçlanma araçları" fonları oldu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3226,26 0,34%
  • ALTIN ONS 2800,34 0,17%
  • BIST 100 10004,38 -0,77%
  • DOLAR/JAPON YENI 155,077 0,535%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,45373 0,35033%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 98,575 0,4051%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8372 0,1811%
  • EURO/DOLAR 1,0359 -0,4651%
  • EURO/TURK LIRASI 37,153 -0,466%
  • STERLIN/DOLAR 1,23997 -0,29751%
Borsa Haberleri
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Apple'a 1980'de halka arzda yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
GERİ
İLERİ
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kalyon Güneş halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Pasifik Teknoloji'den yeni satın almaya ilişkin açıklama var
Pasifik Teknoloji'den (PATEK) satın alma kararı
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (31 Ocak)
Apple'a 1980'de halka arzda yatırılan 1000 dolar ne kadar oldu?
Borsa haftayı düşüşle kapattı: Yeni haftada gündem yoğun
Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Yapı Kredi'den bilanço değerlendirmesi
THY bağlı ortaklığından sermaye artırımı kararı
CVK Madencilik’ten (CVKMD) bedelsiz açıklaması
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL