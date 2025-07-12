Yeni haftada piyasalarda neler takip edilecek?

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife konusunda aldığı kararlar ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının öne çıktığı geçen haftada dalgalı bir seyir izliyor.

ABD'de gözler enflasyon verisinde

New York borsasında geçen hafta satıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,38 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

14 Temmuz ile başlayacak haftada salı günü enflasyon, New York Fed sanayi endeksi, çarşamba Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), sanayi üretimi, kapasite kullanımı, Fed'in Bej kitap raporu takip edilecek.

Perşembe Philadelphia Fed imalat endeksine, perakende satışlara, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ve Cuma günü Michigan tüketici güven endeksine, inşaat izinlerine ve konut başlangıçları verilerine bakılacak.

Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve enflasyon verisi bekleniyor

Geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,30, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,68, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,98 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

Gelecek haftanın veri takviminde salı Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Almanya'da Zew beklenti endeksi, çarşamba Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi, İngiltere'de enflasyon, perşembe Euro Bölgesi'nde enflasyon, İngiltere'de işsizlik oranı,

cuma Almanya'da ÜFE verileri karşılanacak.

Japonya'nın enflasyon verisi cuma günü açıklanacak

Haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,09, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,47 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,98 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 geriledi.

Gelecek hafta pazartesi Çin'de dış ticaret dengesi, Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, salı Çin'de büyüme, sanayi üretimi, perakende satışlar, perşembe Japonya'da dış ticaret dengesi, cuma Japonya'da enflasyon verileri açıklanacak.

Türkiye'de bütçe dengesi ve konut satışları takip edilecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Mayıs 2025'te cari işlemler hesabı 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 804 milyon dolar oldu.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 40,1790'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba bütçe dengesi, perşembe konut fiyat endeksi ve konut satışları verileri takip edilecek.

Borsa İstanbul, salı günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla işleme kapalı olacak.