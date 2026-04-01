Bakan Işıkhan duyurdu: 69'u yerli olmak üzere toplam 72 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla geri ödeme listesinin kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan böylece 69'u yerli üretim olmak üzere, toplam 72 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

6 adet kanser ilacı da listeye dahil edildi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan 6 adet kanser ilacı, 6 adet kronik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı, 6 adet diyabet ilacı, 5 adet kolesterol ilacı, 3 adet multiple skleroz (MS) ilacı olmak üzere 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını belirtti:

"1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası vesilesiyle önemli bir adım attık.

Kanser başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlara ve tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik.

69’u yerli üretim olmak üzere 72 ilacı daha listemize dahil ettik.

Hastalarımıza şifa olmasını diliyorum."