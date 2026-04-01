ARA
DOLAR
44,58
0,01%
DOLAR
EURO
51,59
0,26%
EURO
ALTIN
6718,55
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Sağlık
Bakan Işıkhan duyurdu: 69'u yerli olmak üzere toplam 72 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi

Bakan Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla geri ödeme listesinin kapsamının genişletildiğini belirterek, 69’u yerli üretim olan toplam 72 ilacın listeye dahil edildiğini açıkladı.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla geri ödeme listesinin kapsamını genişlettiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan böylece 69'u yerli üretim olmak üzere, toplam 72 ilacın daha geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

6 adet kanser ilacı da listeye dahil edildi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan 6 adet kanser ilacı, 6 adet kronik immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı, 6 adet diyabet ilacı, 5 adet kolesterol ilacı, 3 adet multiple skleroz (MS) ilacı olmak üzere 72 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını belirtti:

"1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası vesilesiyle önemli bir adım attık.

Kanser başta olmak üzere birçok hastalıkla mücadelede kullanılan ilaçlara ve tedavi yöntemlerine erişimi kolaylaştırıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla geri ödeme listemizin kapsamını genişlettik.

69’u yerli üretim olmak üzere 72 ilacı daha listemize dahil ettik.

Hastalarımıza şifa olmasını diliyorum."

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL