Binlerce kişi kanser iddiasıyla dünyaca ünlüyü markayı dava etti

Binlerce kişi, şirketin asbestle kirlenmiş talk pudrasını bilerek piyasaya sürdüğünü ve bunun kansere neden olduğunu öne sürerek Londra Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, KP Law tarafından açılan davada, Johnson & Johnson ve 2023'te bu şirketten ayrılan Kenvue UK, 1965-2023 arasında yumurtalık kanseri ve mezotelyomaya (akciğer zarı kanseri) neden olduğu iddia edilen ürünleri satmakla suçlandı. Özelikle, firmanın bebek pudrasında asbest dahil kanserojen lifler içerdiği ve bunun da tüketicilerden gizlendiği kaydedildi.

Firmadan açıklama: “Asbest içermiyor”

Konuya dair Kenvue'den bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bebek pudrasının "asbest içermediğini ve kansere neden olmadığı" savunuldu.

Öte yandan şirket geçen hafta Kaliforniya'da mezotelyoma nedeniyle hayatını kaybeden bir kadının ailesine 966 milyon dolar ödemeye mahkum edildi. Bu, şirkete karşı verilen en yüksek tazminat kararlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Firma ayrıca, ABD'de de talk bazlı ürünlerini kullandıktan sonra kansere yakalandıklarını öne süren çok sayıda kişinin benzer davalarıyla karşı karşıya kaldığı da biliniyor. ABD’de 2020 yılında dünya genelinde ise 2023 yılında talk bazlı bebek pudrasının satışı durdurulmuştu.