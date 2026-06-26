Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirecek 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreç adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS puanıyla ve mülakatsız yapılması planlanan personel alımında başvuru tarihleri, başvuru şartları, branşlara göre kadro dağılımı ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek, kadro dağılımı nasıl olacak ve tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...