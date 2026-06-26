Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı 2026: Başvurular ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirecek 26 bin 673 personel alımına ilişkin süreç adaylar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS puanıyla ve mülakatsız yapılması planlanan personel alımında başvuru tarihleri, başvuru şartları, branşlara göre kadro dağılımı ve ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Kimler başvurabilecek, kadro dağılımı nasıl olacak ve tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilenler...
1 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
26 bin 673 personel alımı kapsamında başvuru tarihleri ve başvuru şartlarına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı. KPSS puanına göre gerçekleştirilecek yerleştirmeler için tercih süreci, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzun ardından başlayacak.
2 Hangi branşlarda personel alımı yapılacak?
Sağlık Bakanlığının 26 bin 673 personel alımı kapsamında uzman doktor, doktor, ebe, hemşire, diyetisyen, ebe, hemşire ve sağlık teknikeri gibi birçok kadroya sözleşmeli personel alınacak. Başvuru takvimi ise henüz netleşmedi.
3 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci, ÖSYM'nin yayımlayacağı duyurunun ardından başlayacak. Tercihlerin, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapılması planlanırken, kullanılacak KPSS puan türü, eğitim durumu, mezuniyet şartı ve diğer başvuru kriterleri tercih kılavuzunda yer alacak.
4 Başvuru şartları neler?
Sağlık Bakanlığının gerçekleştireceği 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları henüz belli olmadı. Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire, diyetisyen ve diğer sağlık personeli kadrolarında adaylardan istenecek şartlar, yayımlanacak başvuru duyurusu ve ÖSYM tercih kılavuzuyla açıklanacak.