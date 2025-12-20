Tartışma cam pipet ile başlamıştı: 'Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir'

Cam pipetlerin yanı sıra cam eşyaların sağlık açısından zararı bulunmamasına karşın dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Bilaloğlu, "Yıkama sırasında, rafa yerleştirirken, bulaşık makinesine koyarken ya da bardakta bir içeceği karıştırırken göremediğimiz, başta fark edemediğimiz mikro çatlaklar oluşabiliyor. Bu çatlaklar da sonradan içtiğimiz içecekle beraber ağız yoluyla sindirim sistemimize girebiliyor." ifadelerini kullandı.

Bilaloğlu, çatlakları çocukların fark edemeyebileceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erişkinler belki yaralanmadan fark edebilir ama çocuklarda bunun bilinci çok olmadığı için sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. Ağız içi yaralanmalar, dil yaralanmaları, ağız içi kesiler yapabilir. Onun dışında sindirim kanalının her seviyesinde yaralanma riski olan bir ürün. Yemek borusunda, midede, ince bağırsakta, kalın bağırsakta herhangi bir seviyede takılabilir. Burada kanamaya neden olabilir. Bu organlarda delinmeye neden olabilir. Buna bağlı ameliyat ihtiyacına kadar gidebilir."