ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Sağlık
  • Vakalarda artış var: Nörovirüs nasıl bulaşır? Belirtileri ne?

Vakalarda artış var: Nörovirüs nasıl bulaşır? Belirtileri ne?

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Esin Korkut, ishal, bulantı ve kusmaya neden olan norovirüse ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, nörovirüs nasıl bulaşır? Korunma yolları ne?

08 Şubat 2025 | 12:23
Vakalarda artış var: Nörovirüs nasıl bulaşır? Belirtileri ne?

Dünya genelinde yayılan ve yüksek bulaşıcılığıyla dikkati çeken norovirüs, şiddetli ishal ve kusma vakalarında belirgin bir artışa neden oldu.Mide ve bağırsakları etkileyen virüs, özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda hızla yayılabiliyor.

Belirtiler genellikle virüsle temastan 12-48 saat sonra ani olarak başlıyor ve mide bulantısı, kusma, ishal, karın krampları gibi semptomlarla kendini gösteriyor.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması, ellerin düzenli olarak yıkanması ve enfekte kişilerle temastan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor.

Prof. Dr. Esin Korkut, norovirüs enfeksiyonunun kontamine gıdalar, su ve yüzeyler aracılığıyla bulaştığını ifade ederek, enfekte kişilerle yakın temasın da hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda belirtilerin 3 günden uzun sürüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği vurgulayan Korkut, şunları kaydetti:

"Norovirüs, bir virüs olup gastroenterite, yani ishal, bulantı ve kusmaya neden olan, salgınlara yol açabilen bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Genellikle yiyeceklerden, sulardan ya da kişisel temaslardan bulaşır ve bulaştıktan sonra 48 saat içerisinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilere yol açar. Özellikle kapalı ortamlarda, mevsim ayrımı olmaksızın, kışın daha fazla bulunduğumuz için okullarda, kreşlerde ve hastane ortamlarında virüs, hasta kişilerin birbirleriyle teması yoluyla yayılabilir ya da kontamine olan gıdalardan ve sulardan bulaşabilir."

Korkut, hastalıkta hafif ateşin görülebileceğini kaydederek, hastalığın genellikle sulu ishal şeklinde seyrettiği bilgisini paylaştı.

Belirtilerin genellikle en geç 3 gün içerisinde kaybolduğu belirten Korkut, "Ancak bazı vakalarda ishal uzayabilir. Özellikle bebekler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve gebelerde ishal vakaları uzamaya başladığında, kanlı ishale dönüşüyorsa veya ateş yükseliyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir." açıklamasını yaptı.

- "Hastalık kendi kendini sınırlayabilir"

Korkut, Norovirüs'ün gıda ve sulardan yayılabildiği gibi insan yoluyla da bulaşabileceğini belirterek, "Hijyen çok önemlidir. Özellikle el temizliği, tuvaletten çıktıktan sonra ve gıda hazırlarken mutlaka el temizliğine özen gösterilmelidir. Masaların ve diğer yüzeylerin temiz olması gerekir. Gıdaları temizlerken, özellikle meyve ve sebzeleri bol su ile yıkamak önemlidir." ifadelerini kullandı.

Hastalıklı kişilerle temaslarda, el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Korkut, "Gerektiğinde kalabalık ortamlarda maske kullanımı tavsiye edilir. Norovirüs, hem insandan insana temas yoluyla hem de gıdalardan ve sulardan bulaşabilen bir hastalıktır. Tedavisi genellikle basittir ve hastalık kendi kendini sınırlayabilir. Yaklaşık 48 saat içerisinde bulantı, kusma ve ishal kendiliğinden geçer." açıklamasında bulundu.

Korkut, virüse yakalanılması durumunda istirahat, bol sıvı alımı ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, özel bir tedavi yönteminin olmadığını, istirahat, bol sıvı alımı ve beslenmeye dikkat edilmesinin önerildiğini aktardı.

Hastalığın virüs kaynaklı olduğu için antibiyotik tedavisi uygulanmadığını ifade eden Korkut, şunları kaydetti:

"Ancak hastalık ilerlerse, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ateş yükselirse, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi meydana gelirse, çocuklarda ağlama nöbetleri başlarsa veya kanlı ishal görülürse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle kış mevsiminde, kapalı ortamlarda daha fazla bulunduğumuz için temas sıklığı artar ve hijyene daha fazla önem vermek gerekir. El hijyeni bu noktada çok önemlidir, mutlaka su ve sabun kullanılmalıdır. Mevsime uygun olarak, özellikle meyve tüketimine ve vitamin desteğine de önem verilmelidir."


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
BIST 100'de en çok artan 3 hisse... Altın, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
Migros, Şişecam, Ereğli... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
VakıfBank'tan bilanço değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 7 şirket (7 Şubat)
Avrupakent GYO'dan (AVPGY) satın alma açıklaması
Vişne Madencilik (VSNMD) borsa işlem tarihi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Avrupa borsaları haftanın son gününü düşüşle kapattı
7 Şubat borsada gün sonu: Yeni haftada hangi veriler var?
THY Ocak 2025 yolcu sayılarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 2 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
SPK bülteni: 2 yeni halka arz; 2 bedelsiz, 1 bedelli onayı
Galatasaray'dan KAP'a transfer açıklaması
ABD'den yeni açıklama gelmeyince Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL