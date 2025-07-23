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Alman hükümetinden Eurofighter açıklaması geldi

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının satışına onay verdiğini doğrulayarak, "Savunma Bakanlığı, ihracat onayını teyit eden yazılı belgeyi Türk hükümetine gönderdi" dedi.

23 Temmuz 2025 | 16:46
Alman hükümetinden Eurofighter açıklaması geldi

İHA'nın haberine göre Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius düzenlediği haftalık basın toplantısında, Alman Der Spiegel dergisinin Federal Güvenlik Konseyinin Türkiye’nin 40 adet Eurofighter savaş uçağı için yaptığı ön talebi onayladığına ilişkin habere değindi. Sözcü Kornelius haberi doğrulayarak, "Alman hükümetinin sanayiden gelen bir ön talebe olumlu cevap verdiğini teyit edebilirim" ifadelerini kullandı. Kornelius, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz hükümeti ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’in bilgilendirildiğini de belirtti. Kornelius ihracat onayına ilişkin yeni bir bilgiyi de paylaşarak, "Savunma Bakanlığı, ihracat onayını teyit eden yazılı belgeyi Türk hükümetine gönderdi" dedi.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, hükümetin Türkiye'ye Eurofighter teslimatının önünü açtığı, Federal Güvenlik Konseyi'nin Ankara'nın 40 adet Eurofighter savaş uçağı teslimatı için yaptığı ön talebi onayladığı belirtilmişti. Haberde uçakların Almanya’dan tedarik edilecek parçalarla İngiltere’de üretileceği kaydedilmişti.

 

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