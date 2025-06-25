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Almanya ordusunu güçlendiriyor: 677 milyon euroluk imza

Almanya, F-35 savaş uçakları için Norveç'ten Müşterek Taarruz Füzeleri (JSM) satın alacak.

25 Haziran 2025 | 14:23
Son Güncellenme: 25 Haziran 2025 | 14:25
Almanya ordusunu güçlendiriyor: 677 milyon euroluk imza

Yaklaşık 677 milyon avroluk satın almaya ilişkin anlaşma, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Norveçli mevkidaşı Tore Sandvik tarafından Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinde imzalandı.

Pistorius, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma Avrupa'da ve NATO'da hedef olarak belirlediğimiz, zaman, bürokrasi ve maliyeti azaltacak ortak alımları hayata geçiriyor. Bu ortak girişim sayesinde ilk seyir füzelerini 2027 yılı bitmeden teslim alacağız." dedi.

Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) tarafından NDMA ve Norveç Savunma Araştırma Kurumu (FFI) işbirliğiyle geliştirilen JSM, gizlilik özelliklerinden ödün vermeden F-35'in dahili silah bölmesine sığacak ve jetin gizliliğini ve menzilini koruyacak şekilde özel olarak tasarlandı.

Gelişmiş sensörler donatılan ve 416 kilogram ağırlığındaki füze, yaklaşık 350 kilometre menzilde hem kara hem deniz hedeflerini vurabiliyor.

Alman hükümeti, ordunun 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı siparişi vermişti.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçakları, 1980’den beri Alman Hava Kuvvetleri'nde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Bu arada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş, Avrupa ülkelerini tedirgin ettiği gibi Almanya’nın da güvenlik politikasında önemli bir kırılmaya yol açmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından, dönemin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ordunun (Bundeswehr) modernizasyonu ve güçlendirilmesi için 100 milyar avroluk mali kaynak ayrılacağını ve savunma harcamalarının artırılacağını duyurmuştu.

Bunun yanı sıra, ülkede bir önceki Federal Meclisteki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti. AA

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